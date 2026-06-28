2026 Dünya Kupası: Kongo DR – Özbekistan maçı için ilk 11 açıklandı

·185·Spor
2026 Dünya Kupası: Kongo DR – Özbekistan maçı için ilk 11 açıklandı

Özbekistan milli takımının teknik direktörü Fabio Cannavaro, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile oynanacak kritik maç için ilk 11'i açıkladı. Karşılaşma Atlanta Stadium'da oynanacak ve Taşkent saati ile 04:30'da başlayacak.

Özbekistan milli takımının kadrosu:

  • Kaleci: Ne’matov

  • Defans: Husanov, Alijonov, Ashurmatov, Nasrullayev

  • Orta Saha: Mozgovoy, Shukurov, Hamdamov, O‘rozov, Fayzullayev

  • Forvet: Shomurodov (K)

Grup aşamasının son maçında oynanacak bu mücadele, milli takımımızın play-off turuna yükselme şansını koruması açısından büyük önem taşıyor. Temsilcilerimize tarihi bir galibiyet ve bir üst tur bileti diliyoruz!

Fabio CannavaroÖzbekistanDemokratik Kongo CumhuriyetiAtlanta
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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