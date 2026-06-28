2026 Dünya Kupası: Kongo DR – Özbekistan maçı için ilk 11 açıklandı
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Özbekistan milli takımının teknik direktörü Fabio Cannavaro, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile oynanacak kritik maç için ilk 11'i açıkladı. Karşılaşma Atlanta Stadium'da oynanacak ve Taşkent saati ile 04:30'da başlayacak.
Özbekistan milli takımının kadrosu:
Kaleci: Ne’matov
Defans: Husanov, Alijonov, Ashurmatov, Nasrullayev
Orta Saha: Mozgovoy, Shukurov, Hamdamov, O‘rozov, Fayzullayev
Forvet: Shomurodov (K)
Grup aşamasının son maçında oynanacak bu mücadele, milli takımımızın play-off turuna yükselme şansını koruması açısından büyük önem taşıyor. Temsilcilerimize tarihi bir galibiyet ve bir üst tur bileti diliyoruz!
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