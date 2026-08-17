Real Madrid, Martin Zubimendi transferiyle ilgileniyor

Yaz transfer döneminin son haftalarında Londra ekibi Arsenal, kadrosunu koruma konusunda ciddi bir baskıyla karşı karşıya. Madrid ekibi Real Madrid, İspanya Millî Takımı'nın orta saha oyuncusu Martin Zubimendi'ye odaklanarak «Topçular»ın kararlılığını sınamaya hazırlanıyor. TEAMtalk'ın haberine göre deneyimli teknik direktör Jose Mourinho, ön libero bölgesini güçlendirmek amacıyla 27 yaşındaki futbolcuyu takımında görmek istiyor ve bu transferi bizzat onayladı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Taraflar arasında bu sansasyonel transfer için ilk temasların çoktan kurulduğu bildirildi. Zubimendi'nin temsilcileri, futbolcunun ülkesine dönme ve Madrid ekibine katılma ihtimaliyle yakından ilgilendiğini belirtti. Arsenal, lider oyuncusunu aktif olarak satmayı planlamasa da kaynaklara göre kulüp yönetimi, uygun bir teklif gelmesi hâlinde bu seçeneği ciddi şekilde değerlendirmeye hazır.

Arsenal orta sahasındaki rekabet ve Mikel Arteta'nın tutumu

The Sun'ın haberine göre teknik direktör Mikel Arteta, Martin Zubimendi'yi takımda tutmayı kesinlikle istiyor ve yalnızca reddedilemeyecek kadar büyük bir teklif bu durumu değiştirebilir. Futbolcunun Madrid'e transfer olmak için ısrar etmesi hâlinde Arteta, transfer döneminin son günlerinde zor bir karar vermek zorunda kalabilir. İspanyol orta saha oyuncusu, geçen sezon Arsenal'ın Premier League'deki başarısında önemli rol oynadı.

Buna rağmen Newcastle United'dan 75 milyon sterlin karşılığında Bruno Guimarães'in gelişi, Zubimendi'nin ilk 11'deki yerini bir ölçüde tehlikeye attı. Şu anda takımın orta sahasında Declan Rice, Martin Ødegaard, Mikel Merino ve Bruno Guimarães arasındaki rekabet oldukça yoğun. Bununla birlikte, yalnızca bir sezon önce kadroya katılan deneyimli dünya şampiyonunu göndermek kulüp için büyük bir risk olabilir.

Transferin önemi ve Madrid planlarındaki değişiklikler

Real Madrid'in bu ilgisi, Rodri transferinin gerçekleşmemesinin ardından daha da arttı. Jose Mourinho, takımın orta sahadaki üstünlüğünü sağlamak için daha güvenilir bir oyuncuya ihtiyaç duyuyor. Eduardo Camavinga'nın Santiago Bernabéu Stadı'ndan ayrılması hâlinde Martin Zubimendi'nin Madrid ekibinin planlarında kilit bir figür olması bekleniyor. Transfer döneminin kapanmasına kadar kalan sürede bu görüşmelerin Avrupa futbolundaki en önemli gelişmelerden biri hâline gelmesi bekleniyor.