Galaxy Z Fold8 Ultra ekran değişim ücreti açıklandı

·2·Teknoloji
Galaxy Z Fold8 Ultra ekran değişim ücreti açıklandı

Samsung, en yeni katlanabilir akıllı telefon serisi için garanti dışı servis ve yedek parça değişimine ilişkin resmi fiyatları açıkladı. Ixbt.com’un aktardığına göre yeni cihazlar arasındaki en pahalı onarım Galaxy Z Fold8 Ultra modeline ait. Bu modelin dahili katlanabilir ekranını değiştirmek tam 640 ABD dolarına mal oluyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Açıklanan resmi verilere göre yeni nesil katlanabilir cihazların servis ücretleri kullanıcılar için önemli bir maliyet oluşturabilir. Özellikle temel Galaxy Z Fold8 modelinin dahili ekran modülü 580 dolar olarak fiyatlandırılırken, Galaxy Z Flip8 kapaklı akıllı telefonunun dahili ekranını değiştirmek 640 dolar değil, 360 dolar gerektiriyor. Söz konusu durum, garanti süresi dolmuş veya garanti kapsamına girmeyen kazara oluşan hasarlarla ilgili.

Dış ekranlar ve önceki nesille farkı

Cihazların dış ekranlarını onarmak, dahili katlanabilir bölüme kıyasla çok daha ucuz. Dış ekran değişimi Galaxy Z Fold8 Ultra için 150 dolar, Galaxy Z Fold8 için 140 dolar ve Galaxy Z Flip8 için 130 dolar tutuyor. Buna rağmen dahili ekran fiyatlarının önceki nesil cihazlara kıyasla belirgin biçimde arttığı görülüyor.

Örneğin önceki neslin temsilcisi Galaxy Z Fold7 akıllı telefonunun dahili ekran değişimi 450 dolar olarak fiyatlandırılmıştı. Samsung bu değişikliği, yeni nesil cihazlarda onarım süreçlerinin sınıflandırmasının değişmesiyle açıklıyor. Bu nedenle önceki ve güncel modellerin fiyatlarını doğrudan karşılaştırmanın her zaman tamamen doğru olmayabileceği belirtiliyor.

Katlanabilir akıllı telefonların temel zayıf noktası

Bu yeni fiyat politikası, katlanabilir cihazların temel dezavantajını bir kez daha açıkça ortaya koydu. Üreticiler bu cihazların dayanıklılığını her yıl artırsa da katlanabilir ekran, modern teknolojilerin en karmaşık ve pahalı bileşenlerinden biri olmaya devam ediyor.

Sıradan bir akıllı telefon ekranının kırılması her kullanıcı için can sıkıcı olsa da Galaxy Z Fold8 Ultra’nın dahili ekranının hasar görmesi sahibine çok pahalıya mal olabilir. Samsung, bu tür finansal riskleri önlemek amacıyla kullanıcılara Care+ sigorta programını sunuyor. Programın koşulları ülkeye ve belirli modele göre değişebilir; ancak kazara oluşan hasarlarda onarım maliyetlerini önemli ölçüde azaltmaya yardımcı olabilir.

SamsungGalaxy Z Fold8EkranAkıllı TelefonTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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