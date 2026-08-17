Samsung Galaxy S26 akıllı telefonu cebinde patlayarak sahibini yaraladı

Akıllı telefonların güvenliği bir kez daha ciddi tartışmaların odağına yerleşti. ixbt.com’un haberine göre, Samsung Galaxy S26 amiral gemisi cihazlarından biri sahibinin cebinde beklenmedik şekilde alev aldı. Bunun sonucunda genç adam vücudunun çeşitli bölgelerinde ağır yanıklar oluşması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Olay, mağdurun pantolon cebinde meydana geldi. Görgü tanıkları ve mağdurun ifadelerine göre cihaz önce aşırı derecede ısındı, ardından aniden alev aldı. Genç adam yanan telefonu cebinden hızla çıkarmaya çalışırken ellerini de yaktı.

Olayın ayrıntıları ve sonuçları

Alevler kısa sürede kıyafetlere de sıçrayarak erkeğin vücudunun alt kısmında ciddi hasara yol açtı. Mağdur acilen hastaneye götürülerek gerekli tıbbi yardımı aldı. Uzmanlar, durumunu stabilize etmeye çalışıyor.

Edinilen bilgilere göre bu mobil cihaz yalnızca bir ay önce satın alınmıştı. Cihaz, Grand Venice Mall alışveriş merkezindeki yerel DG.com mağazasından satın alınmış. Mağdurun belirttiğine göre cihaz, trajik olaydan önce herhangi bir arıza göstermeden normal şekilde çalışıyordu.

Olası nedenler

Cihazın tam modeli açıklanmamış olsa da olay yerinden alınan fotoğraflara dayanarak bunun Galaxy S26 serisine ait bir cihaz olduğu tahmin ediliyor. Paylaşılan görüntülerde gövdenin tamamen kullanılamaz hâle geldiği ve bataryanın tamamen yok olduğu açıkça görülüyor.

İlk analizlere ve hasarın niteliğine göre, acil durumun başlıca nedeni olarak bataryanın arızalanması gösteriliyor. Şu anda bu arızanın neden kaynaklandığı ve üretim kusuru bulunup bulunmadığının belirlenmesi için ek incelemeler gerekiyor.