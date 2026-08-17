Rodri transferi Atlético Madrid ve Villarreal’e büyük fayda sağlayacak

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Rodri transferi Atlético Madrid ve Villarreal’e büyük fayda sağlayacak

İspanya’nın Barcelona kulübünün Manchester City orta saha oyuncusu Rodri’yi kadrosuna katmaya çok yakın olması, yalnızca Katalan taraftarlarını değil, diğer iki La Liga temsilcisini de mali açıdan oldukça sevindirecek. Mundo Deportivo’nun haberine göre bu sansasyonel transfer sayesinde Atlético Madrid ve Villarreal, FIFA’nın dayanışma mekanizması kuralları kapsamında milyonlarca avroluk beklenmedik gelir elde edecek. Goal.com haber veriyor.

Taraflar arasındaki görüşmeler şu anda son aşamaya gelmiş durumda. Anlaşmanın toplam bedeli, 65 milyon avroluk garanti ödeme ve 10 milyon avro bonus içeriyor. 30 yaşındaki deneyimli futbolcunun gelecek yaz Katalonya’nın başkentine taşınması bekleniyor. Teknik direktör Hansi Flick de onu temel planları ve Şampiyonlar Ligi’ndeki kritik maçlar için hazırlamaya başlayacak.

FIFA kurallarıyla gelecek milyonlar

FIFA kurallarına göre uluslararası bir transfer gerçekleştiğinde, toplam bedelin yüzde 5’i oyuncunun 12 ila 23 yaşları arasındaki gelişimine katkı sağlayan tüm yetiştirme kulüpleri arasında dağıtılmalı. Bu kural sayesinde Rodri’nin eski kulüplerinin bu büyük transferden pay alacağı kesinleşti.

Verilere göre futbolcu, 17 yaşına kadar yedi yıl boyunca Atlético Madrid akademisinde eğitim aldı. Başkent kulübünün yalnızca ilk ödemeden en az 1,6 milyon avro kazanması garanti. Sözleşmedeki tüm ek şartlar gerçekleşirse bu rakam 2 milyon avroya ulaşabilir. Ancak futbolcunun ilk altyapı kulübü Rayo Majadahonda, Rodri’nin 11 yaşında ayrılması nedeniyle bu ödemelerden pay alamayacak.

Villarreal de önemli gelir elde edecek

Villarreal de FIFA’nın dayanışma ödemeleri sayesinde önemli gelir elde edecek kulüpler arasında yer alıyor. Orta saha oyuncusu Sarı Denizaltı formasıyla, iki yılı altyapıda ve üç sezonu A takımda olmak üzere beş yıl geçirdi.

Rodri, 2018 yılında Villarreal’den Atlético Madrid’e transfer olmuş, bir yıl sonra ise Manchester City’ye oldukça kârlı bir transfer gerçekleştirmişti. İspanyol futbolcunun bir sonraki büyük transferinin, profesyonel kariyerine ilk adımlarını attığı kulüplere ciddi bir mali destek sağlayacağı ortaya çıktı.

Transferin tüm ayrıntıları şu anda çözülüyor. Barcelona’nın bu transferi önümüzdeki günlerde resmen açıklaması bekleniyor. Deneyimli futbolcunun gelişi, takımın yerel şampiyonadaki rekabet gücünü daha da artırabilir.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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