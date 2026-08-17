Çin’de 288 metrelik dev asansör inşa edildi

·3·Dünya
Çin’de 288 metrelik dev asansör inşa edildi

Çin’in Yunnan eyaletindeki uzak Nichjuhe köyünde 288 metrelik dev bir asansör hizmete girdi. Bu yapı yalnızca turistlere kolaylık sağlamakla kalmadı, dağın eteklerinde yaşayan çocukların okula gidip gelmesini de önemli ölçüde kolaylaştırdı.

Yeni “Fuyao Ladder” asansörü, 2022 yılında inşa edilen 268 metrelik “Qingyun Ladder” asansörünün yanına yapıldı. Daha önce köy çocukları okula ulaşmak için dik ve zorlu dağ yollarını yürüyerek tırmanmak zorundaydı. Bazı durumlarda bu yolculuk yaklaşık üç saat sürüyordu.

Köy vadinin dibinde, Guanzhai İlkokulu ise dağın tepesinde, yaklaşık 1650 metre yükseklikte bulunuyor. 6-15 yaş arasındaki öğrenciler her 10 günde bir dağa çıkıp inmek zorunda kalıyordu.

Artık çocuklar önce kısa bir mesafeyi otobüsle katedip asansöre ulaşıyor. “Gökyüzündeki okul otobüsü” olarak adlandırılan asansör, onları birkaç dakika içinde dağın tepesindeki platforma çıkarıyor. Ardından yaklaşık beş dakikalık bir teleferik yolculuğuyla okula ulaşıyorlar.

Yeni asansör 288 metre yüksekliğinde ve 360 derece şeffaf cam duvarlara sahip. Yapı saniyede 5 metre hızla hareket ediyor. İki asansörün toplam kapasitesi saatte 1200 kişi.

Proje, bölgeye gelen turistlerin sayısını da artırma imkânı sağladı. Bölgenin günlük ziyaretçi kapasitesi 4000 kişiden 15 bin kişiye çıkarıldı.

Çin, dünyanın en yüksek açık hava asansörü olan Bailong ile de ünlü. Bu asansör, bir uçurum boyunca 326 metre yükseliyor ve bu mesafeyi yaklaşık bir buçuk dakikada kat ediyor.

Ancak Nichjuhe’deki yeni yapının asıl önemi yüksekliğinde değil. En önemlisi, uzak köydeki çocukların uçurum yollarında saatlerce yürümeden okula daha güvenli ve hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlaması.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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