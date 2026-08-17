“Önce dua ediyoruz”: 20 yavru köpeği büyüten kadının videosu sosyal medyayı şaşkına çevirdi!

Hayvanların terbiyesini, disiplinini ve onlara duyulan sınırsız sevgiyi gösteren sıra dışı bir video daha sosyal medyada milyonlarca izleyicinin kalbini kazandı. Facebook’taki Furmomkhai adlı sayfanın sahibi, evinde beslediği yaklaşık 20 küçük ırk yavru köpeği besleme sürecini videoya çekip paylaştı.

Görüntülerde, ev sahibi kadın büyük bir kapta hazırladığı mamayı getirdiğinde, 20 yavru köpeğin hiçbirinin yemeğe saldırmadığı, annelerinin talimatını usulca beklediği görülüyor.

“Anneniz yemeği koyup getirecek, sonra yiyeceksiniz, tamam mı?”

Kadın, her bir yavru köpeği kendi çocuğu gibi görüyor ve onlarla son derece nazik ve sevgi dolu bir şekilde konuşuyor:

“Hey, çocuklar! Henüz kimse almasın. Şimdi kaplarınızı getiriyorum. Yemek yemeden önce annenizi bekleyin. Kimse dokunmasın. Hadi, buraya gelin. Önce burada oturup bekleyin. Anneniz önce yemeği koyup getirecek, sonra yiyeceksiniz, tamam mı? Ah, annemin yavruları ne kadar akıllı. Lav, dur. Evet, çok iyi. Gerçekten de yemeğe dokunmuyorlar, çünkü beklemeyi biliyorlar. Hepsi annelerinin sözünü dinlemeyi çok iyi biliyor, çünkü ben onları buna alıştırdım. Evet, iyi dinleyici olmaları için”.

“Yemekten önce dua ediyoruz”: Disiplin ve şükran

Yavrular, yemekleri ayrı metal kaplara paylaştırılana kadar disiplinli bir şekilde aynı yerde oturuyor. Ardından geleneksel olarak yemek yemeden önce şükür duası ediyorlar:

“Çocuklar, henüz yemek yemiyorsunuz, tamam mı? Önce anneniz kaplarınıza yemeği koyacak. Sonra yemekten önce dua edeceğiz. Böylece herkes ne kadar itaatkâr olduğunuzu ve annenizin sözünü dinlediğinizi görecek, değil mi? Hepsi bunu öğrendi, çünkü burada annelerinin sözünü dinlemeleri için onları eğitiyorum. Ah, bunlar ne kadar akıllı çocuklar. Ne görürlerse onu yapıyorlar. Bu yüzden hepsi çok terbiyeli oldu, değil mi çocuklar? Şimdi yemek yiyeceksiniz. Biraz bekleyin, anneniz yemeği koyup getirsin. Bunu da ekleyeyim, hepiniz sağlıklı olun. Henüz kimse almasın. Görüyor musunuz, hiçbiri dokunmuyor, çünkü çok terbiyeliler. Yemek yemeden önce annelerini beklemeye alıştırıldılar. Hadi, şimdi yemek yemeden önce dua edelim. İçlerinden biri duayı başlatacakmış. Haydi, hepiniz annenize bakın, dua ediyoruz. Ey Tanrım, bu çocuklara verdiğin nimetler için sana çok ama çok teşekkür ederiz. Bizi hiçbir zaman terk etmediğin için teşekkür ederiz. Bu yavrularımızı her gün sağlıklı tuttuğun için teşekkür ederiz. Onlara verdiğin yetenekler için de çok teşekkür ederiz. Ve elbette her gün bize yol gösterdiğin için teşekkür ederiz. Bizi doğru yoldan ayırma ve bu çocukları daha da bereketli kıl. İsa’nın adıyla, amin”.

Kavga etmeden ve acele etmeden yemek

Dua tamamlandıktan sonra evin hanımı yavru köpeklere yemek yemeleri için resmen izin veriyor:

“Haydi çocuklar, artık yemek yiyebilirsiniz. Hadi, buraya. Anneniz hepinize birer birer verecek. Aferin! Birbirinizle kavga etmeyin. Çok iyi, çocuklar. Hadi, bu neymiş?”.

Bu video sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük beğeniyle karşılandı. Çok sayıda takipçi, hayvanların böylesine terbiyeli ve itaatkâr olmasının yalnızca onlara gösterilen samimi sevgi ve sabırlı eğitimin sonucu olduğunu belirtiyor.

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