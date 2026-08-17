Starlink Endonezya’daki Deprem Mağdurlarına Ücretsiz İnternet Sağlıyor

·2·Teknoloji
Starlink Endonezya’daki Deprem Mağdurlarına Ücretsiz İnternet Sağlıyor

Endonezya’da meydana gelen yıkıcı depremin ardından Starlink, etkilenen bölgelerdeki halka uydu internetini 16 Eylül’e kadar ücretsiz sunacağını açıkladı. Doğal afetten etkilenen bölgelerde iletişimi ve bilgi alışverişini yeniden sağlamak büyük önem taşıdığından bu adım, binlerce vatandaşın zor günlerde yakınlarıyla iletişim kurmasına ve gelişmelerden hızla haberdar olmasına olanak tanıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com’un haberine göre bu sosyal girişim, mevcut müşteriler için herhangi bir ek işlem gerektirmiyor. Şirketin otomatik sistemi, ilgili tutarı (krediyi) doğrudan müşterilerin hesaplarına aktarıyor. Böylece kullanıcılar herhangi bir ödeme konusunda endişelenmeden internet hizmetini kullanmaya devam edebiliyor.

Daha önce aboneliğini iptal eden müşteriler de bu fırsattan mahrum kalmayacak. Onlara da özel kredi tanımlanarak hizmeti belirtilen tarihe kadar — 16 Eylül’e kadar — hiçbir ek ücret ödemeden yeniden etkinleştirme imkânı sunuluyor.

Yeni Kullanıcılar ve Ekipman Değişimi

Doğal afet bölgesindeki yeni kullanıcılar da Starlink ağına bağlanarak belirlenen tarihe kadar tamamen ücretsiz iletişim hizmetinden yararlanabilecek. Bunun için öncelikle gerekli ekipmanı satın almaları, ardından avantajlı dönemi etkinleştirmek üzere şirketin müşteri destek hizmetine başvurmaları gerekiyor.

SpaceX, deprem sırasında Starlink cihazları hasar gören veya kullanılamaz hâle gelen kullanıcıları da unutmadı. Doğal afet nedeniyle zarar gören ekipmanların sahipleri destek hizmetine başvurduğu takdirde şirket, tüm arızalı cihazları tamamen ücretsiz olarak yenileriyle değiştireceğini açıkladı.

StarlinkEndonezyaDepremSpaceXİnternet
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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