Rodri Real Madrid yerine neden Barcelona'yı seçti

·7·Spor
Rodri Real Madrid yerine neden Barcelona'yı seçti

İspanyol futbolundaki son yılların en sansasyonel transfer dramalarından biri ortaya çıktı. Marca'nın yayımladığı ayrıntılı bilgilere göre, çocukluğundan beri Real Madrid forması giymeyi hayal eden Manchester City orta saha oyuncusu Rodri'nin kariyerine beklenmedik şekilde Barcelona'da devam edebileceği öğrenildi. Bu gelişme Avrupa futbol kamuoyunda büyük ilgi uyandırdı; zira futbolcunun tercihi büyük ölçüde kulüp yönetimlerinin kararlarına bağlıydı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Çocukluk hayali ve 2019'daki dönüm noktası

Marca'nın haberine göre Rodri, Atlético Madrid forması giydiği dönemde Real Madrid'den gelecek teklifi yıllarca bekledi. Ancak kader onun yolunu başka bir yöne çevirdi. 2019'da Atlético Madrid'den Manchester City'ye transfer olmak zorunda kaldı; çünkü Real Madrid o dönemde Toni Kroos, Luka Modrić ve Casemiro'dan oluşan güçlü orta saha üçlüsüne güveniyordu. Bunun sonucunda futbolcu, sözleşmesindeki serbest kalma bedelini ödeyerek Pep Guardiola'nın takımına katılmaya karar verdi.

Guardiola yönetimindeki bu transfer, İspanyol futbolcunun kariyerindeki en önemli dönüm noktası oldu. İngiltere'de dünya çapında bir yıldıza dönüştü ve takımın beyni haline geldi. Buna rağmen kalbindeki çocukluk hayali — kraliyet kulübünde oynama arzusu — hiç sönmedi.

Real Madrid yönetiminin tereddüdü ve Valdebebas'taki tartışmalar

Bu yaz transfer döneminde Real Madrid taraftarları Rodri'nin takımlarına katılmasını büyük bir istekle bekliyordu. Ancak Marca'nın yazdığına göre kulüp yönetimi futbolcunun transferinden tamamen emin değildi. Durum, ancak orta saha oyuncusunun Dünya Kupası'ndaki olağanüstü performansının ardından değişti. Sözleşmesinin son yılına girmiş olması ve Pep Guardiola'nın Manchester City'den ayrılması, bu transferi gerçek bir ihtimale dönüştürdü.

Buna rağmen girişimler çok geç başladı ve kararsızlık açıkça hissedildi. Valdebebas'taki kaynaklara göre kulüp yetkilileri arasında «Rodri oyunu çok fazla yavaşlatıyor ve bizim aradığımız şey bu değil» görüşü öne çıktı. Yönetim daha dinamik ve fiziksel açıdan daha güçlü bir orta saha oyuncusu görmek istiyordu.

Rekorlar ve nihai tercih

İlginç olan şu ki bu şüpheli karar, Rodri'nin Dünya Kupası'nda olağanüstü istatistiklere imza attığı; turnuva tarihinde hiçbir futbolcunun ulaşamadığı sayıda pas yaptığı ve yüzde 93 isabet oranı yakaladığı dönemde alındı. Uzmanlara göre böylesine üst düzey bir futbolcudan vazgeçmek veya transferinde tereddüt etmek, Real Madrid'in transfer politikasındaki sıra dışı bir bilmeceye dönüştü.

Sonuç olarak kraliyet kulübünün kararsızlığı ve kendine özgü talepleri Barcelona için uygun bir fırsat yarattı. Katalan kulübü bu durumdan yararlanarak deneyimli futbolcuyu kadrosuna katmayı başardı. Bu transferin La Liga'daki güç dengelerini de ciddi şekilde etkilemesi bekleniyor.

RodriReal MadridBarcelonaManchester CityLa Liga
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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