Belarus ve İran 2027–2031 yılları için stratejik anlaşma imzalamaya hazırlanıyor!

·4·Dünya
Belarus ve İran 2027–2031 yılları için stratejik anlaşma imzalamaya hazırlanıyor!

Uluslararası arenada Batı’nın ağır yaptırımlarına maruz kalan ülkeler arasındaki yakınlaşma yeni bir aşamaya giriyor. Belarus ve İran, ikili ilişkileri resmen güçlendirmek amacıyla kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması imzalamaya hazırlanıyor.

Bu açıklama, Belarus Ulusal Meclisi Temsilciler Meclisi Başkanı İgor Sergeyenko İran İslam Cumhuriyeti’nin Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi Alirıza Sonei (Alireza Sanoiy) ile gerçekleştirilen resmi görüşmede yapıldı.

2027–2031 yılları: Kapsamlı ortaklık ve “Yol Haritası”

Görüşme sırasında, iki ülkenin önümüzdeki yıllardaki iş birliği yönlerini belirleyecek stratejik belgeler ele alındı:

“Belarus ve İran, 2027–2031 yılları için kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması ile ülkelerimiz arasındaki kapsamlı iş birliğine ilişkin yeni ‘Yol Haritası’nı imzalamak üzere yoğun hazırlıklar yürütüyor”— diye vurguladı İgor Sergeyenko.

Konuşmacı ayrıca Belaruslu milletvekillerinin, diplomatik mekanizmalardan etkin şekilde yararlanarak bu önemli belge paketinin hazırlanması ve resmileştirilmesine aktif biçimde katıldığını belirtti.

Batı kısıtlamaları ve Minsk’in “Küresel Güney”e yönelişi

Bu yakınlaşma, jeopolitik değişimler çerçevesinde özel bir önem taşıyor:

  • Yaptırımlara karşı ittifak: Her iki ülke de Batılı devletler tarafından uygulanan ağır ekonomik ve siyasi kısıtlamalar altında yaşamını sürdürüyor;

  • Yeni pazar arayışı: Minsk, yaptırım baskısı koşullarında dış ekonomik yönelimini aktif biçimde yeniden değerlendiriyor; Asya, Orta Doğu, Afrika ve Latin Amerika’daki ortaklarıyla ilişkilerini hızla geliştiriyor.

Tahran ile Minsk arasındaki beş yıllık stratejik ortaklığın ticaret, ekonomi, sanayi, lojistik ve güvenlik alanlarındaki entegrasyonu yeni bir aşamaya taşıması bekleniyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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