Mikel Arteta, İngiltere Premier Ligi'nin yeni kuralıyla dalga geçti

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, İngiltere Premier Ligi'nin taç atışlarında topu kurutmak için havlu kullanımını yasaklayan yeni kararını sert bir şekilde eleştirdi. IXBT.com ve Goal.com kaynaklarına göre İspanyol teknik adam, bu kısıtlamanın takımın hücumdaki en etkili silahlarından birini zayıflatacağından endişe duyduğunu belirtti ve esprili bir şekilde futbolcuların sahaya şapkayla çıkmak zorunda kalabileceğini söyledi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Arsenal, geçen sezon Ben White ve Declan Rice gibi futbolcuların uzun mesafeli taç atışı kullanma becerilerinden etkili şekilde yararlanmıştı. Ancak lig yönetimi, zaman geçirmeyi önlemek ve maçların oyun süresini artırmak amacıyla duran toplardan önce topun havluyla kurulanmasını kesin olarak yasakladı. Daha önce bu konu iki takım arasındaki anlaşmaya göre çözülüyordu, ancak artık böyle bir seçenek tamamen ortadan kaldırıldı.

Yeni kurallar ve zaman geçirmeye karşı önlemler

Havlu yasağı, geçen sezon yaşanan tartışmalı olayların ardından yürürlüğe girdi. Özellikle Riccardo Calafiori, Newcastle United kalesi yakınında havlu kullanmaya çalışmış, ancak hakem Jarred Gillett iki taraf arasında anlaşma olmadığı gerekçesiyle buna izin vermemişti. Artık futbolcular, ceza sahasına tehlikeli ortalar yapmadan önce topu dikkatlice kurutma imkanından mahrum kalacak.

Taç atışlarının yanı sıra Premier Lig, maç temposunu hızlandırmak için bir dizi ek önlem de uygulamaya koyuyor. Bunlar arasında kale vuruşları ve taç atışları için zamanlayıcılar ile oyuncu değişikliği pencerelerinin sıkı şekilde denetlenmesi yer alıyor. Tıbbi müdahale kuralları da sertleştirilerek taktik molaların ve zaman geçirme girişimlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Takımların yeni düzene uyumu

Yeni kurallara göre sakatlanan saha oyuncuları, tıbbi müdahale aldıktan sonra en az bir dakika saha dışında kalmak zorunda. Kalecinin tıbbi yardıma ihtiyaç duyması halinde ise aynı takımın sahadaki oyuncularından birinin de bir dakikalığına sahayı terk etmesi gerekiyor. Hatırlanacağı üzere Arsenal, daha önce Brighton ile oynadığı maçta kalecisi David Raya'nın zamanı geçirmesi nedeniyle eleştirilmişti.

Buna rağmen Mikel Arteta, takımının bu değişikliklere kısa sürede uyum sağlayabileceğine inanıyor. İspanyol teknik adama göre kulüp, Premier Lig ve hakemlerle tüm konuları görüştü. Sezonun başlamasıyla birlikte yeni kuralların pratikte nasıl uygulanacağını ve nelere uyum sağlanması gerektiğini görmek gerekecek.