Milan transfer döneminin sonunda kadrosunu güçlendirmek istiyor

Milan, transfer döneminin kritik aşamasına girdi. Tuttosport’un haberine göre kulüp sahibi Gerry Cardinale ile teknik direktör Ruben Amorim, yaz transfer döneminin kapanacağı 31 Ağustos’a kadar tamamlanması gereken son anlaşmaları görüşmek üzere önümüzdeki günlerde önemli bir toplantı daha yapacak. Bunu Goal.com bildiriyor .

Geçen hafta gerçekleştirilen görüşmelerde Portekizli teknik adam, yönetime gelecek planlarında yer vermediği oyuncuların listesini sunmuştu. Bu listede Tomori, Odogu, Fofana ve Nkunku gibi futbolcular bulunuyor. Amorim ayrıca takımın rekabet gücünü artırmak için beş ya da altı yeni oyuncunun daha transfer edilmesini talep etti.

Öncelikli mevkiler ve başlıca adaylar

Teknik direktörün istediği tüm transferlerin gerçekleşmesi zor olsa da kulüp yönetimi, transfer döneminin son günlerinde aktif davranmayı ve teknik direktörün taleplerini karşılamayı planlıyor. Milan özellikle hücum hattını ve savunmayı güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor.

Takımın topu iyi kullanabilen bir stoper, merkeze kat ederek gol pasları verebilen bir bek ve forvet arkasında oynayacak bir orta saha oyuncusuna acilen ihtiyacı var. Hücumcu orta saha pozisyonu kulüp için öncelikli görev olarak görülüyor.

Transfer piyasasında görüşmeler ve rekabet

Kulübün bu hedef için ilk olarak seçtiği Karetsas, Borussia Dortmund’u tercih edince Milan’ın ana hedefi Arsenal forması giyen Nwaneri oldu. Nwaneri, Arsenal’in Manchester City karşısında aldığı galibiyetin ardından oynanan Community Shield maçında yedek kulübesinde bile yer almadı.

Milan başlangıçta 40 milyon avroluk satın alma opsiyonunu içeren bir kiralama teklifi gönderse de bu teklif reddedildi. Buna rağmen, Topçuları memnun edebilecek farklı şartlarla yeni bir girişimde bulunulması bekleniyor. Savunma hattı için ise Lecce’nin 21 yaşındaki Portekizli oyuncusu Tiago Gabriel yakından takip ediliyor.

Lecce, oyuncu için 25-30 milyon avro talep ediyor ve bu rakam Milan için biraz yüksek. Bu nedenle kulüp, bedeli düşürmek amacıyla transfer paketine orta saha oyuncusu Bondo’yu veya savunmacı Terracciano’yu dahil etmeye çalışıyor. Ancak İngiliz kulüpleri de bu futbolcu için aktif biçimde yarışıyor.