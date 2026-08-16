Dehşet verici facia: Zimbabve’de feribot alabora oldu, 72 kişi hayatını kaybetti

Afrika kıtasındaki Zimbabve’de büyük bir su faciası yaşandı. Ülkenin en büyük su kaynaklarından biri olan Kariba Gölü’nde bir yolcu feribotunun kaza yapması sonucu en az 72 kişi hayatını kaybetti.

Bu haberi, yerel devlet televizyonu ZBC polis teşkilatının resmi açıklamasına dayanarak duyurdu.

100’den fazla yolcu ve suda yaşanan facia

Polis verilerine göre, kaza sırasında gemide kapasitenin üzerinde insan bulunuyor olabilir:

Gemideki durum: Facia meydana geldiğinde feribotta 100’den fazla yolcu bulunuyordu;

Ani alabora olma: Göldeki feribot aniden dengesini kaybederek tamamen alabora oldu;

Can kaybı: Son resmi bilgilere göre, sudan çıkarılan ve hayatını kaybettiği doğrulanan vatandaşların sayısı 72 kişiye ulaştı.

Arama-kurtarma ve kimlik tespit çalışmaları

Şu anda facianın meydana geldiği bölgede yerel kurtarma ekipleri ve polis birimleri acil durum kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, hayatını kaybedenlerin cesetlerini sudan çıkarma ve kimliklerini belirleme çalışmalarına devam ediyor. Geminin alabora olma nedenlerini araştırmak üzere soruşturma başlatıldı.

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