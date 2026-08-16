Samsung Galaxy S27 amiral gemisi farklı bir tasarıma sahip olabilir

Dünya pazarında en popüler akıllı telefon üreticilerinden biri olan Samsung, gelecekte tanıtacağı amiral gemisi cihazların görünümünü kökten değiştirmek için çalışmaya başladı. WIPO veritabanında ortaya çıkan yeni patent belgeleri, gelecekteki Galaxy S27 akıllı telefonunun arka panel tasarımının nasıl görünebileceğine dair ilk ipuçlarını sunuyor. Bu değişikliklerin Koreli markanın geleneksel tasarım anlayışında önemli bir dönüşüm yaratması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com'un verilerine göre patent çizimlerinde, ana kamera modüllerinin yan yana ve tek, uzun bir yatay blok içinde konumlandırıldığı görülüyor. Bu yaklaşım, Samsung'un günümüzde kullandığı tarzdan belirgin biçimde farklı. Yeni tasarım fikri, Google Pixel 11 akıllı telefonlarının görünümünü hatırlatırken şirketin geçmişte Galaxy S10 modelinde kullandığı tasarımı da kısmen geri getiriyor.

Kamera modülü ve kendine özgü özellikleri

Çizimlerden birinde kamera modülü, kasanın arka kapağıyla neredeyse aynı hizada ve çıkıntı yapmadan gösteriliyor. Ancak uzmanlar, gerçek cihazda modülün bir miktar çıkıntılı kalacağını tahmin ediyor. Bunun nedeni, kamera kalınlığını önemli ölçüde azaltmanın daha kompakt optiklerin kullanılmasını gerektirmesi ve bunun da fotoğraf çekim yeteneklerini olumsuz etkileyebilmesi.

Buna rağmen kamera modülünün biraz daha alçak olması, akıllı telefon gövdesinin görsel olarak daha düzenli ve pürüzsüz görünmesine yardımcı olabilir. Ayrıca bu değişiklik, cihazın çeşitli manyetik kılıflar ve diğer modern aksesuarlarla uyumluluğunu artırmada önemli rol oynayabilir.

Genel gövde yapısı ve gelecek planları

Patent belgelerine göre Samsung Galaxy S27 modelinin geri kalan bölümleri alışılmış ve tanıdık şekilleri koruyacak. Özellikle cihazda düz yan kenarların, yuvarlatılmış köşelerin ve markaya özgü geleneksel gövde ölçülerinin korunması bekleniyor. Bu bilgiler, şirketin gelecekte tek bir kamera modülüne geçeceğine dair önceki söylentileri de fiilen doğruluyor.

Şimdilik bu yenilikler yalnızca patent aşamasında olsa da teknoloji meraklıları arasında büyük ilgi uyandırıyor. Samsung Galaxy S27 serisinin resmi tanıtımının ve ayrıntılı özelliklerinin geleneğe uygun olarak 2027'nin başlarında gerçekleştirilmesi bekleniyor. Yeni tasarım kararları, Koreli teknoloji devinin mobil cihazlar pazarındaki rekabet gücünü daha da artırabilir.