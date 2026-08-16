Depremin ardından: Kolombiya, Trump’tan gümrük vergilerini askıya almasını istedi

·10·Dünya
Depremin ardından: Kolombiya, Trump’tan gümrük vergilerini askıya almasını istedi

Son yüzyılın en güçlü sarsıntılarından birini yaşayan Kolombiya, uluslararası topluma ve müttefiklerine yardım çağrısında bulunuyor. Ülkenin cumhurbaşkanı Abelardo de la Esprielya ABD lideri Donald Trump ile görüşerek felaketin sonuçları giderilene kadar Kolombiya ürünlerine uygulanan gümrük vergilerinin geçici olarak askıya alınmasını istedi.

Kolombiya devlet başkanı bu bilgiyi «X» (eski adıyla Twitter) platformundaki resmî hesabında paylaştı.

«Girişimcilerimizin yükünü hafifletmek gerekiyor»

De la Esprielya’ya göre ABD pazarına giren ürünlere uygulanan gümrük vergilerinin askıya alınması, doğal afetten etkilenen ulusal ekonomi için hayati önem taşıyor:

  • Amaç: Deprem nedeniyle zor günler geçiren Kolombiyalı girişimci ve üreticilerin yükünü bir nebze olsun hafifletmek;

  • Görüşmenin ayrıntıları: Kolombiya cumhurbaşkanı, Donald Trump ile 10 dakikalık bir telefon görüşmesi yaptığını ve ABD liderinin trajedi nedeniyle şahsen taziyelerini ilettiğini belirtti;

  • Gümrük vergileri meselesi: Temmuz ayının sonunda resmî Washington, birçok Kolombiya ürünü için gümrük vergisi oranlarını yüzde 10’dan yüzde 12,5’e yükseltmişti.

100 yılın en güçlü ikinci afeti: Can kayıpları ve yıkım

10 Ağustos’ta Kolombiya’nın batısında meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem büyük hasara yol açtı:

  • Can kayıpları ve kayıplar: Kolombiya Ulusal Afet Risk Yönetimi Ajansının verilerine göre, cumartesi sabahı itibarıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 294’e ulaştı; ayrıca 320 kişinin kayıp olduğu değerlendiriliyor;

  • Yaralananlar ve etkilenenler: Merkez üssü Chocó departmanındaki San José del Palmar bölgesinde bulunan deprem nedeniyle 3.935 kişi yaralandı, afetten etkilenen vatandaşların toplam sayısı 115 bini aştı;

  • Konut altyapısı: Sarsıntıların sonucunda 14 bin konut tamamen yıkıldı, ayrıca 81.506 ev ciddi hasar gördü; özellikle uzak ve ulaşılması zor yerleşim yerleri büyük zarar gördü.

Ülkede arama-kurtarma ve yeniden inşa çalışmaları sürerken hükümet, ekonomik darbeyi hafifletmek için uluslararası ticaret kolaylıkları sağlamaya çalışıyor.

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KolombiyaDonald TrumpAbelardo de la EspriellaABD
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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