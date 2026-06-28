2026 Dünya Kupası: Arjantin'den %100 başarı, J grubunda gerçek bir "gerilim"

Dünya Kupası J grubunda son 3. hafta mücadeleleri tamamlandı. Lionel Messi liderliğindeki Arjantin milli takımı bir galibiyet daha kutlarken, eş zamanlı oynanan Cezayir ve Avusturya karşılaşması dünya kupası tarihinin en dramatik maçlarından birine dönüştü.

Ürdün — Arjantin: Messi ve Lo Celso klasiği

Arjantin milli takımı grup aşamasını yüksek bir moralle tamamladı. Daha ilk yarıda Giovani Lo Celso ve Lautaro Martinez (penaltı ile) rakip ağları sarsarak maçın kaderini belirledi. Ürdün temsilcisi Al-Tamari 55. dakikada farkı azaltsa da, 80. dakikada Lionel Messi son sözü söyledi ve noktayı koydu — 1:3.

Güney Amerikalılar %100 başarıyla (3 maçta 3 galibiyet) play-off turuna yükseldi. Ürdün ise puan alamadan turnuvaya veda etti.

2026 Dünya Kupası. J Grubu. 3. Hafta Ürdün — Arjantin 1:3 Goller: Tamari (55) — Lo Celso (19), Lautaro (31 pen), Messi (80).

Cezayir — Avusturya: 90+6. dakika golü ve 6 gollü drama

Afrika ve Avrupa temsilcileri arasındaki mücadele tam bir gol şovuna sahne oldu. Marko Arnautovic ve Marcel Sabitzer'in gollerine Cezayir adına Belghali ve efsanevi Riyad Mahrez cevap verdi.

Asıl drama hakemin eklediği duraklama dakikalarında yaşandı: 90+3. dakikada Mahrez dublesini tamamlayarak Cezayir'e galibiyeti getirmiş gibi göründü, ancak 90+6. dakikada Sasha Kalajdzic Avusturya'yı mağlubiyetten kurtardı — 3:3. Bu savaşçı beraberlik her iki takımı da son 16 turuna taşıdı.

J grubundaki nihai puan durumu

3. hafta maçlarının ardından gruptaki son durum şu şekilde oluştu. Arjantin, Avusturya ve Cezayir play-off biletini kaptı:

No Takımlar Maç Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet Averaj Puan 1 Arjantin 3 3 0 0 8:1 9 2 Avusturya 3 1 1 1 6:6 4 3 Cezayir 3 1 1 1 5:7 4 4 Ürdün 3 0 0 3 3:8 0

Takımların ilk 11'leri: