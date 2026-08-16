Uzay Enkazı: Yapay Uydular Kritik Eşiğe Ulaşıyor

Dünya yörüngesine gönderilen yapay uydu sayısı endişe verici bir seviyeye ulaşıyor ve bu durum yakın gelecekte kontrol edilemeyen bir uzay enkazı çığına yol açabilir. Ixbt.com'un verilerine göre, şu anda yaklaşık 30 000 araç yörüngeye yerleştirilmiş durumda ve düzenleyiciler 1 milyondan fazla cihazın daha konuşlandırılması için başvurular aldı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Birmingham Üniversitesi'nden bilim insanı Hugh Lewis'in yürüttüğü yeni bilimsel analiz, uydu takımlarının kendilerine özgü bir kritik boyutu olduğunu gösteriyor. Bu eşik aşıldığında, yörünge çarpışmaları kendi kendini çoğaltan ve önlenmesi mümkün olmayan bir enkaz akışını tetikliyor. Mevcut planlanan projeler tamamen hayata geçirilirse toplam araç sayısının yaklaşık 1,7 milyona ulaşması bekleniyor.

Kaskad etkisi ve güvenlik sorunları

Bu sorunun temelinde kaskad etkisi yatıyor. Buna göre iki yapay uydunun çarpışması binlerce küçük parça oluşturuyor ve bu parçaların her biri başka bir aracı yok ederek daha fazla enkaz meydana getirebiliyor. Uzman, mevcut güvenlik değerlendirmelerinin genellikle yalnızca tek tek uzay araçlarının riskini ele aldığını ve uydu takımlarının birlikte sergilediği davranışları hesaba katmadığını belirtiyor.

Hugh Lewis, özel bir matematiksel model geliştirerek yapay uyduların ve enkaz parçalarının belirli bölgelerden geçiş sıklığını hesapladı. Model ayrıca araçların çarpışmalardan kaçınma kapasitesini ve kullanım ömürleri sona erdikten sonra yörüngeden çıkma hızlarını da dikkate aldı. Bilim insanı, hâlihazırda yörüngede bulunan veya planlama aşamasındaki 16 büyük uydu takımını değerlendirdi.

Sonuçlar ve riskleri azaltma yolları

Araştırma sonuçlarına göre incelenen takımların 6'sı, enkazın sınırsız biçimde büyümeye başladığı kritik eşiği çoktan aşmış durumda. Bu takımlar arasında ABD ve Çin'in büyük projelerinin de bulunduğu belirlendi. 3 takım daha, enkazın biriktiği ancak sürecin henüz kontrol edilemeyen bir çığa dönüşmediği istikrarsız bölgeye girmiş durumda.

Kritik eşik yalnızca araç sayısına bağlı değil. Örneğin, yörüngelerin kendine özgü konumu nedeniyle yalnızca birkaç yüz yapay uyduya sahip bir takımın bile istikrarsızlığa yol açabileceği ortaya çıktı. Bazı küçük takımlarda manevra yapmayı sağlayacak motorların bulunmaması da durumu daha da kötüleştirdi.

Bilim insanının hesaplamalarına göre, tasarıma yapılacak nispeten basit değişikliklerle riskler önemli ölçüde azaltılabilir. Bunlar arasında araçların aerodinamik direncini artırarak görevleri sona erdiğinde yörüngeden daha hızlı çıkmalarını sağlamak veya hizmet ömrünü uzatarak yeni uydu değişimleri gereksinimini azaltmak yer alıyor.