7 gollük şov: Katalanlar Basel’i farklı mağlup etti!

Yeni futbol sezonuna yoğun bir şekilde hazırlanan Katalonya’nın Barcelona kulübü, bir sonraki hazırlık maçını deplasmanda İsviçre’nin birçok kez şampiyon olan Basel takımına karşı oynadı.

Goller ve tehlikeli ataklarla dolu karşılaşmada “mavi-bordo” ekip, rakip fileleri 5 kez havalandırarak 5-2’lik farklı ve güvenli bir galibiyet aldı.

7 gol ve Bisivu’dan son dakikalarda duble

Karşılaşmada Barcelona’nın hem deneyimli yıldızları hem de genç yetenekleri hünerlerini sergiledi:

İlk yarıdaki karşılıklı goller: 34. dakikada Karim Adeyemi skoru açarken, devre arasından hemen önce ev sahibi ekipte Dukure (43) dengeyi sağladı (1-1);

Abdulkarim ve Yamal’ın isabetli vuruşları: İkinci yarının başında oyuna giren yedek oyuncu Abdulkarim (49) takımını öne geçirdi. 81. dakikada ise takımın lideri Lamine Yamal penaltıyı gole çevirerek skoru 3-1’e getirdi;

Basel’in cevabı ve maçın son noktası: Ev sahibi ekip, 84. dakikada Olaygbe’nin penaltıdan attığı golle farkı azalttı. Ancak maçın son bölümünde oyuna giren genç yetenek Bisivu 89 ve 90+1. dakikalarda arka arkaya iki gol atarak duble yaptı ve karşılaşmanın skorunu belirledi (5-2).

Hazırlık maçı. İstatistikler ve kadrolar

Basel — Barcelona — 2-5

16 Ağustos. Basel, İsviçre

Goller: Dukure (43), Olaygbe (84, penaltı) — Adeyemi (34), Abdulkarim (49), Yamal (81, penaltı), Bisivu (89, 90+1).

Barcelona kadrosu: Joan García (Wojciech Szczęsny, 46), Eric García (Jules Koundé, 46), Christensen (Pau Cubarsí, 71), Martín, Balde (Pesque, 46), Bernal (Fariñas, 71), Espart (Bisivu, 79), Fermín López (Dani Olmo, 65), Adeyemi (Tunkara, 79), Gordon (Abdulkarim, 46), Raphinha (Lamine Yamal, 65).

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