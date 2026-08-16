Ukrayna’da Rusya’nın balistik füze saldırılarının hızı ile hava savunma ve uyarı sistemlerindeki ciddi sorunlar, siyasi ve kamuoyundaki çevrelerde hararetli tartışmalara yol açıyor.

Ülkenin eski dışişleri bakanı Dmitriy Kuleba gazeteci Olesya Batsman’ın YouTube kanalına verdiği röportajda, balistik füze fırlatıldığında sivillerin sığınağa ulaşmak için neredeyse hiç zamanının kalmadığını söyledi.

«Alarm çalıyor ve füze yarım dakika içinde ulaşıyor»

«Strana» yayınında aktarılan açıklamaya göre eski bakan, balistik silahların hızı nedeniyle geleneksel uyarıların yetersiz kaldığını vurguladı:

«Eğer gece saat ikide, son dakikada balistik saldırı olacağına dair bir uyarı çıkarsa alarm çalıyor ve otuz saniye sonra füze ulaşıyor. Böyle bir durumda artık bir yere kaçmanın anlamı kalmıyor».

Dmitriy Kuleba, durumun kısa sürede olumlu yönde değişmeyeceğini belirterek resmi makamlardan vatandaşların güvenliğini sağlamak için önceden harekete geçmeye yönelik kapsamlı tavsiyeler sunmalarını istedi. Ona göre yetkililer, füze fırlatılmasına hazırlık işaretleri görülür görülmez halkın bir veya iki saat önceden güvenli yerlere gitmesini tavsiye eden bir sistem kurmalı.

«Bilgiyi gizlemek düpedüz suç»: Soskin’den sert eleştiri

Ukrayna’nın eski cumhurbaşkanı Leonid Kuçma’nın eski danışmanı ve siyasi uzman Oleg Soskin de YouTube kanalında balistik füze tehdidine ilişkin bilgilerin zamanında açıklanmamasını sert bir şekilde eleştirdi:

Sirenler çalmadan saldırılar: Uzman, Kropivnitskiy ve Kriviy Rih gibi şehirlerde saldırılardan önce füze alarmının zamanında verilmediğine dikkat çekti;

Ağır sonuçlar: «Bu suç teşkil eden bir emirdir. Bilgiyi açıklamamak düpedüz suçtur. Füzeler fırlatıldı, hedeflerini vurdu ve onları düşürmek mümkün olmadı. Tanrı’ya şükür, hayatını kaybedenlerin sayısı fazla değil, ancak bu gerçeği değiştirmiyor», — dedi Soskin.

Uzmanlar ve eski yetkililer, balistik füze tehdidinin arttığı bir dönemde sivil güvenlik sisteminin acilen yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini vurguluyor.

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