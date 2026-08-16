Real Şovu: Madrid Ekibi Schalke’yi Farklı Mağlup Etti

·8·Spor
Real Şovu: Madrid Ekibi Schalke’yi Farklı Mağlup Etti

Yeni futbol sezonuna yoğun bir şekilde hazırlanan Madrid’in Real kulübü, bir sonraki uluslararası hazırlık maçını Almanya’nın Gelsenkirchen kentinde, ev sahibi Schalke 04 takımına karşı oynadı.

Sahada tamamen üstün bir oyun sergileyen Madrid ekibi, rakip filelere cevapsız 3 gol göndererek karşılaşmadan 3-0’lık farklı ve güvenli bir galibiyetle ayrıldı.

6. dakikada Mbappé’den erken gol ve 3-0’lık skor

Karşılaşma, kraliyet ekibinin etkili hücumlarıyla başladı:

  • Mbappé skoru açtı: Maçın henüz 6. dakikasında Fransız yıldız forvet Kylian Mbappé erken attığı golle Madrid ekibini öne geçirdi (0-1);

  • Huijsen farkı artırdı: 20. dakikada stoper Dean Huijsen önüne gelen fırsatı değerlendirerek skoru 0-2’ye taşıdı;

  • Espi’den güzel kapanış: İkinci yarıda oyuna dahil olan genç yetenek Espi 57. dakikada rakip kaleyi isabetli bir vuruşla bularak maçın nihai skorunu 0-3 olarak belirledi.

Hazırlık maçı. Detaylar ve kadrolar

  • Schalke — Real — 0-3

  • 16 Ağustos. Gelsenkirchen, Almanya

  • Goller: Mbappé (6), Huijsen (20), Espi (57).

  • Real kadrosu: Courtois (Lunin 46, Voloshin 87), Trent (Dumfries, 61), Konaté (Rüdiger, 46), Huijsen (Rivas, 86), Carreras (Cucurella, 61), Silva (Bellingham, 61), Valverde (Cestero, 74), Díaz (Diomande, 61), Güler (Camavinga, 46), Vinícius (Siria, 87), Mbappé (Espi, 46).

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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