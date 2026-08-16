«Paxtakor» yenilgisinin ardından Ro‘ziqul Berdiyev’den olay yaratan röportaj!
Karşı’nın «Merkezî» Stadı’nda oynanan çekişmeli maçta son şampiyon «Nasaf», sahasında Taşkent temsilcisi «Paxtakor»a 1-2 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında Ro‘ziqul Berdiyev, gazetecilerin tüm sert sorularını ayrıntılı şekilde yanıtladı.
«Mağlubiyeti hak etmedik»: Maç analizi ve belirleyici faktör
«Nasaf» teknik direktörü, karşılaşmanın kaderini yedek oyuncuların ve şanssızlığın belirlediğini vurguladı:
Heyecan ve hata: «Bugün biraz şanssızdık. Mağlubiyeti hak etmedik. Maça heyecanlı başladık, hata yaptık ve gol yedik. Buna rağmen ikinci yarıda toparlanıp skoru eşitledik»;
«Paxtakor»un iki güçlü kadrosu: «Rakibin yedekten oyuna giren futbolcuları maçın kaderini belirledi. „Paxtakor“un birbirine denk iki güçlü kadroya sahip olması onlara büyük avantaj sağladı»;
İlk goldaki hata: «İlk golde hata daha çok Alibek Davronov’a aitti; topa ilk o ulaşmıştı ve farklı bir karar verebilirdi. Burada teknik bir hata yapıldı. Ancak genel olarak Alibek ve tüm oyuncular ellerinden geleni ortaya koydu».
«İmkânlarımız sınırlıydı: Son seçeneğe yönelmek zorunda kaldık»
Başantrenör, takımın yeni sezon öncesi transfer çalışmaları ve kadro sorunları hakkında konuşurken mali imkânlar konusuna da değindi:
«İstediğimiz kadroyu kuramadık, buna imkânımız da olmadı. Önünüzde üç seçenek olur: iyi, orta ve son. Güçlü yabancı oyuncular getirmek istiyorduk ancak imkânlarımız sınırlı olduğu için son seçeneğe yönelmek zorunda kaldık. Şimdi elimizdeki oyunculardan en iyi şekilde yararlanmaya çalışacağız».
«Nasaf»dan ayrılan öğrencileri ve sadakat meselesi
Karşı kulübünden ayrılan futbolcuların, özellikle de doğrudan «Paxtakor»a transfer olmalarının yanı sıra taraftarların tepkisiyle ilgili soruya Ro‘ziqul Berdiyev, felsefi ve duygusal bir yanıt verdi:
Futbolculuk kariyeri ve hayat: «Futbolcular başka bir takıma geçtiğinde taraftarlara sadık değilmiş gibi görünebilir ancak profesyonel futbolun doğası böyle. Futbolcu, futbol sayesinde hayatını düzene sokmaya çalışıyor; bu durumu çok iyi anlıyoruz»;
50’den fazla öğrenci: «Sayacak olursak, bizden 50’den fazla futbolcu ayrıldı. Her takıma karşı oynadığımızda rakip kadrosunda iki ya da üç öğrencimizi görüyoruz. Pek çok futbolcu bizim için öğrencidir ancak onların bizi hoca olarak kabul edip etmediğini bilmiyorum».
Bireysel futbolcuların durumu: Komilov, Shala ve Abdurahmatov
Akrom Komilov: Performansından memnun kalınmadığı ve takıma daha fazla tempo kazandırmak gerektiği için devre arasında oyundan çıkarıldı;
Adenis Shala: Performansı çok iyi ancak maç sırasında yorulduğu için düzenli olarak oyundan alınıyor;
Zafarmurod Abdurahmatov: Çok sayıda maçta forma giydiği için fiziksel yorgunluk ve performansında düşüş görülüyor ancak teknik heyet onun yeteneklerine güveniyor;
Gürcü yeni yabancı oyuncu: Son bir ay içinde resmî maçlarda forma giymediği için şu anda fiziksel durumunu yeniden kazanma ve uyum sürecinden geçiyor.
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