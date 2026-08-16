«Paxtakor» yenilgisinin ardından Ro‘ziqul Berdiyev’den olay yaratan röportaj!

Futbolculuk kariyeri ve hayat: «Futbolcular başka bir takıma geçtiğinde taraftarlara sadık değilmiş gibi görünebilir ancak profesyonel futbolun doğası böyle. Futbolcu, futbol sayesinde hayatını düzene sokmaya çalışıyor; bu durumu çok iyi anlıyoruz»;

50’den fazla öğrenci: «Sayacak olursak, bizden 50’den fazla futbolcu ayrıldı. Her takıma karşı oynadığımızda rakip kadrosunda iki ya da üç öğrencimizi görüyoruz. Pek çok futbolcu bizim için öğrencidir ancak onların bizi hoca olarak kabul edip etmediğini bilmiyorum».