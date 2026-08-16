Liverpool ile Como arasındaki hazırlık maçında ağır sakatlık yaşandı

·7·Spor
Liverpool ile Como arasındaki hazırlık maçında ağır sakatlık yaşandı

Liverpool’un yeni sezon öncesi hazırlık süreci, beklenmedik ve tatsız bir olayla gölgelendi. Express’in haberine göre takımın, İtalya Serie A’ya yükselen Como ile kapalı kapılar ardında oynadığı hazırlık maçında futbolculardan biri ciddi şekilde sakatlandı. Bu olay yalnızca sahadakileri değil, karşılaşmayı canlı yayında takip eden televizyon izleyicilerini de büyük endişeye sevk etti. Goal.com haber veriyor.

Pazar günü oynanan ilk karşılaşmada Liverpool, deneyimli bir kadroyla sahaya çıktı. Alexis Mac Allister, Federico Chiesa ve Kostas Tsimikas gibi as oyuncuların forma giydiği 70 dakikalık mücadele, gol pozisyonları açısından zengin geçmedi ve 0-0 beraberlikle sona erdi. Ancak maçın en çok konuşulan olayı, Como savunmacısı Alberto Dossena ile ilgiliydi.

Como futbolcusunun ağır sakatlığı ve yayındaki talihsiz an

Hava topu mücadelesi sırasında top için savaşan 27 yaşındaki stoper Alberto Dossena, kolunun üzerine ters bir şekilde düştü. Sahada hareketlenen James McConnell ve Will Wright ile yaşadığı çarpışmanın ardından büyük bir acıyla yerde kaldı. Kameranın yaklaşarak görüntü alması nedeniyle futbolcunun parmağının ciddi şekilde çıktığı ekranda açıkça görüldü. Bu görüntü, spikerler ve izleyiciler için beklenmedik bir şok oldu.

LFCTV üzerinden canlı yayınlanan bu an, sunucuları da zor durumda bıraktı. Baş spiker John Bradley, sağlık görevlilerinin derhal sahaya girmesi gerektiğini vurgulayarak durumun ciddiyetine dikkat çekti. Bradley, futbolcunun parmağının çıktığını söyledi. Ona eşlik eden ikinci spiker Natasha Dowie de görüntünün son derece rahatsız edici olduğunu gizlemedi.

Televizyondan özür dilenmesi ve futbolcunun dayanıklılığı

Olayın son derece çarpıcı ve korkutucu olması, televizyon kanalının ekibini de zor durumda bıraktı. Maçı öğle saatlerinde veya dünyanın farklı bölgelerinde, örneğin San Diego’da kahvaltı sırasında izleyen taraftarların rahatsız olmaması için spiker Steve Hunter canlı yayında resmen özür diledi. İzleyicilerden bu denli tatsız görüntüler için af diledi.

Buna rağmen Alberto Dossena, bu korkunç sakatlığın ve kısa süreli sağlık molasının ardından dayanıklılığını gösterdi. Como sağlık ekibi parmağını sıkıca bandajladıktan sonra futbolcu, karşılaşmanın kalan altı dakikasında sahada mücadele etmeye devam etti. Bu fedakârlığı sayesinde İtalyan ekibi kalesini gole kapattı ve maç golsüz sona erdi.

LiverpoolComoFutbolSakatlıkSerie A
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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