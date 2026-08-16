İngiltere'de yeni sezonun başlangıcı Manchester Cityve yeni teknik direktörü Enzo Maresca için şanssız geçti. Wembley Stadyumu'nda Premier League'in son şampiyonu Arsenal'e karşı oynanan Community Shield mücadelesinde City, 0-3'lük ağır bir yenilgi aldı.

Maçın ardından City'nin faaliyetlerini yakından takip eden saygın esteemedkompany.com sitesinin analistleri, takım oyuncularının sahadaki performanslarını ayrı ayrı değerlendirdi.

Bu karşılaşmada Özbekistanlı yetenekli savunmacı Abdukodir Khusanov, beklenmedik şekilde stoperde değil, savunmanın sağında görev yaptı:

Merkezden kanada geçişin etkisi: Abdukodir'in geçen sezonun ikinci yarısını düzenli olarak stoperde geçirmesi nedeniyle, bu maçta sağ bek olarak oynamasının kendisi için rahatsız edici olduğu vurgulandı.

Site, ilk 11'de başlayan diğer önemli oyuncuların performansını şöyle değerlendirdi:

Gianluigi Donnarumma: İtalyan kaleci için maç kötü geçti; ilk iki golde daha iyi müdahale etmesi ve ayaklarıyla oyun kurma becerisini geliştirmesi gerektiği belirtildi;

Rúben Dias ve Joško Gvardiol: Dias rakip hücumlar karşısında zorlanırken, sakatlıktan yeni dönen Gvardiol'un henüz ideal fiziksel formuna tam olarak ulaşamadığı görüldü;

Elliot Anderson: Topla iyi kararlar vererek sahada City'nin en iyilerinden biri olarak öne çıktı;

Phil Foden ve Erling Haaland: Her iki yıldız da fırsatlar yakalasa da Foden topu çok fazla kaybetti, Haaland ise en iyi performansını sergileyemedi;

Nico O'Reilly ve Antoine Semenyo: Maç boyunca beklenen hareketliliği ve tehlikeyi yaratamadılar;