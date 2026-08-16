Uzman değerlendirmesi: Husanov ve City yıldızları Arsenal karşısında nasıl oynadı?
İngiltere'de yeni sezonun başlangıcı Manchester Cityve yeni teknik direktörü Enzo Maresca için şanssız geçti. Wembley Stadyumu'nda Premier League'in son şampiyonu Arsenal'e karşı oynanan Community Shield mücadelesinde City, 0-3'lük ağır bir yenilgi aldı.
Maçın ardından City'nin faaliyetlerini yakından takip eden saygın esteemedkompany.com sitesinin analistleri, takım oyuncularının sahadaki performanslarını ayrı ayrı değerlendirdi.
Abdukodir Khusanoviçin kanat pozisyonu rahatsız edici miydi?
Bu karşılaşmada Özbekistanlı yetenekli savunmacı Abdukodir Khusanov, beklenmedik şekilde stoperde değil, savunmanın sağında görev yaptı:
Uzmanların görüşü: Analistler, Khusanov'un yeni pozisyona hızlı uyum sağlayamadığını ve ciddi zorluklarla karşılaştığını belirtti;
Merkezden kanada geçişin etkisi: Abdukodir'in geçen sezonun ikinci yarısını düzenli olarak stoperde geçirmesi nedeniyle, bu maçta sağ bek olarak oynamasının kendisi için rahatsız edici olduğu vurgulandı.
İlk 11 oyuncularının performansı
Site, ilk 11'de başlayan diğer önemli oyuncuların performansını şöyle değerlendirdi:
Gianluigi Donnarumma: İtalyan kaleci için maç kötü geçti; ilk iki golde daha iyi müdahale etmesi ve ayaklarıyla oyun kurma becerisini geliştirmesi gerektiği belirtildi;
Rúben Dias ve Joško Gvardiol: Dias rakip hücumlar karşısında zorlanırken, sakatlıktan yeni dönen Gvardiol'un henüz ideal fiziksel formuna tam olarak ulaşamadığı görüldü;
Elliot Anderson: Topla iyi kararlar vererek sahada City'nin en iyilerinden biri olarak öne çıktı;
Phil Foden ve Erling Haaland: Her iki yıldız da fırsatlar yakalasa da Foden topu çok fazla kaybetti, Haaland ise en iyi performansını sergileyemedi;
Nico O'Reilly ve Antoine Semenyo: Maç boyunca beklenen hareketliliği ve tehlikeyi yaratamadılar;
Jérémy Doku: Kanatta etkili olsa da kendisine verilen 45 dakika içinde daha parlak bir performans sergilemesi bekleniyordu.
Yedeklerden gelenler: Cherki ve Guehi ilk 11 için aday
İkinci yarıda oyuna giren bazı futbolcular, sonraki haftalar öncesinde teknik heyete olumlu sinyaller verdi:
Rayan Cherki: Oyuna girdikten sonra City'nin hücum hattındaki en aktif ve tehlikeli oyuncuya dönüştü. Uzmanlar, bir sonraki Bournemouth maçında ilk 11'de başlamayı hak ettiğini düşünüyor;
Marc Guéhi: Savunmada en soğukkanlı oyuncu olarak, bir sonraki karşılaşmada ilk 11'de yer almayı hak ettiğini gösterdi;
Jack Grealish ve Omar Marmoush: Grealish isabetli paslarıyla öne çıkarken, büyük bir istekle oyuna giren Marmoush takım arkadaşlarından yeterli desteği alamadı;
Nico González ve Rico Lewis: Lewis oyunun ritmine tam olarak ayak uyduramadı; ancak taktik ihtiyaç halinde González ve Anderson'ın çift ön libero olarak değerlendirilebileceği belirtildi.
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