Balistik saldırı istatistiklerinin durdurulması neden büyük yankı uyandırdı?

·9·Dünya
Balistik saldırı istatistiklerinin durdurulması neden büyük yankı uyandırdı?

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Hava Kuvvetleri tarafından Rusya’nın balistik füzeleri ve bunların düşürülmesine ilişkin resmî istatistiklerin yayımlanmasının durdurulması, ülke içinde ve uluslararası alanda sert tartışmalara yol açıyor.

Ukrayna eski Cumhurbaşkanı Leonid Kuçma’nın eski danışmanı, siyaset uzmanı Oleg Soskin YouTube kanalında bu kararı “suç teşkil eden bir emir” olarak nitelendirerek mevcut yetkilileri sert bir şekilde eleştirdi.

“Bilgileri gizlemek durumu kurtarmaz”

Oleg Soskin, füze saldırıları sırasında sivilleri uyarma sistemi ve gerçek durum hakkında şu değerlendirmelerde bulundu:

  • Uyarı yapılmayan şehirler: “Bu suç teşkil eden bir emir. Çünkü bence Kropıvnıtskiy’de füze alarmı verilmedi. Kriviy Rih’de haber verildi mi, verilmedi mi bilmiyorum... Bu artık apaçık bir suç. Füzeler vardı, hedeflerini vurdular ve füzeleri düşürmek mümkün olmadı. Tanrı’ya şükür, can kaybı fazla değil, ancak gerçek bu.”;

  • Bilgileri gizlemenin sonuçları: Uzmanın belirttiğine göre istatistiksel verileri gizlemek gerçeği değiştirmiyor — saldırılar ve savunmadaki zorluklar, alternatif kaynaklar ve Batı medyası aracılığıyla yine de ortaya çıkıyor;

  • Sert siyasi değerlendirme: “Durum daha da kötüleşti. Bu, elbette, düpedüz cunta ve diktatörlüğün işaretleridir”— diye ekledi Soskin.

Resmî tutum ve Yuliya Mendel’in tepkisi

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Hava Kuvvetleri İletişim Dairesi Başkanı Yuriy İgnat fırlatılan ve düşürülen balistik füzeler hakkındaki bilgilerin kamuoyuna açıklanmasının durdurulduğunu resmen doğrulamıştı.

Bu gelişmenin ardından, “Bloomberg”in yayımladığı bir makale üzerine Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin eski basın sözcüsü Yuliya Mendel de “X” sosyal medya platformunda alaycı bir tepki verdi:

  • “Tuhaf bir yöntem”: Mendel, bilgileri gizleme kararını yetkililerin sivilleri korumak ve savaştaki sorunları saklamak için bulduğu en tuhaf ve uygunsuz yöntem olarak değerlendirdi.

Uzmanlara göre balistik saldırılara ilişkin bilgilerin kısıtlanması, halkın güveni ve sivil güvenliğin sağlanması üzerinde ciddi olumsuz etkiler yaratabilir.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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