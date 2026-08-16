Michy Batshuayi kariyerine Suudi Arabistan'da devam edecek

·2·Spor
Michy Batshuayi kariyerine Suudi Arabistan'da devam edecek

Chelsea'nin eski forveti Michy Batshuayi, Almanya Bundesliga'daki başarısız sezonun ardından kariyerine Suudi Pro Ligi'nde devam etmeye hazırlanıyor. talkSPORT'a göre 32 yaşındaki Belçika Millî Takımı oyuncusu Eintracht Frankfurt'tan ayrılarak Körfez bölgesindeki ismi açıklanmayan bir kulüple görüşmelerin son aşamasında. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Bu transferin, deneyimli forvetin profesyonel kariyerindeki on birinci kulübü olması bekleniyor. Batshuayi, modern futbol dünyasında en fazla takım değiştiren oyunculardan biri olarak tanınıyor ve bugüne kadar Avrupa'nın birçok prestijli liginde forma giydi.

Alman kulübündeki zorlu dönem

Futbolcunun Almanya'daki kariyeri beklendiği gibi geçmedi. Geçen yılın şubat ayında Eintracht Frankfurt'a katılan forvet, ilk 11'de düzenli bir yer edinemedi. Geçen sezon tüm kulvarlarda yalnızca 10 maçta forma giydi; bu, potansiyeline kıyasla oldukça düşük bir rakamdı.

Batshuayi, 2017 yılında Chelsea formasıyla İngiltere Premier Lig şampiyonluğunu kazanılmasında oynadığı önemli rolle taraftarların hafızasında yer etti. Stamford Bridge'deki döneminde 77 maçta 25 gol atmayı başardı.

Antonio Conte ile ilişkisi

Buna rağmen, o dönemdeki teknik direktörü Antonio Conte ile ilişkisi pek sorunsuz değildi. Batshuayi, West Bromwich Albion karşısında galibiyet golünü atarak takımına lig şampiyonluğunu getirmiş olsa da İtalyan teknik adamın yönetiminde kendisini gösterebilmek için yeterli fırsat bulamadığından şikâyet etti.

Futbolcu, 2022 yılında verdiği röportajlardan birinde Antonio Conte'nin verdiği sözleri tutmadığını açıkça itiraf etti. Ona göre teknik direktör, kendisini Diego Costa ile birlikte oynatacağını söyleyerek takıma transfer etmişti; ancak bu söz Chelsea'de yerine getirilmedi.

Chelsea'den sonra 2022 yılında Londra kulübünden tamamen ayrılan forvet, Türkiye'de kendisine yeni bir yuva buldu. Başlangıçta Nottingham Forest'a transfer olması bekleniyordu; ancak anlaşma transfer döneminin son gününde bozulunca Fenerbahçe'ye katıldı. Belçikalı forvet şimdi kariyerinin bir sonraki sayfasını Asya kıtasında açmaya hazırlanıyor.

Michy BatshuayiEintracht FrankfurtSuudi Pro LigiChelseaTransferler
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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