Türkiye Süper Ligi'nin yeni sezonunun ilk haftası, Özbek futbolseverler için gerçek bir bayrama dönüştü. İstanbul'un köklü Başakşehir kulübü, sahasında Kocaelispor'u ağırlayarak 2-0'lık net bir galibiyet aldı.

Karşılaşmanın en parlak kahramanları, Özbekistan Millî Takımı'nın iki lideri — Abbosbek Fayzullayev ve Eldor Shomurodov — sahada etkileyici bir performans sergileyerek galibiyetin başlıca mimarları oldu.

14. dakikada Fayzullayev'den asist, 72. dakikada Shomurodov'dan harika gol

Karşılaşma, ilk dakikalardan itibaren Başakşehir'in tam hâkimiyeti altında geçti:

Fayzullayev'in gol pası: Maçın 14. dakikasında Abbosbek Fayzullayev, takım arkadaşı Operi'ye uygun bir pas vererek harika bir asist yaptı ve açılış golünün zeminini hazırladı (1-0);

Shomurodov'un ustalığı ve son nokta: 72. dakikada ise Özbekistan Millî Takımı'nın kaptanı ve golcüsü Eldor Shomurodov, rakip kaleyi isabetli bir vuruşla bularak skoru 2-0'a getirdi ve maçın kaderini fiilen belirledi.

Her iki oyuncumuz da karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve takımın hücum hattında tüm liderliği üstlendi (Fayzullayev 63. dakikada, Shomurodov ise 75. dakikada oyundan alındı).

Türkiye Süper Ligi. 1. hafta

Başakşehir — Kocaelispor — 2-0

16 Ağustos, Fatih Terim Stadı

Goller: Operi (14), Eldor Shomurodov (72).

Başakşehir kadrosu: Şengezer, Şahiner, Bayram, Opoku, Operi, Kemen, Kaluzinski (Ergün, 89), Skov Olsen (Güreler, 89), Eldor Shomurodov (Zelke, 75), Abbosbek Fayzullayev (Sarı, 63), Bertuğ (Bozok, 75).

Özbek ikilisinin Türkiye Süper Ligi'ndeki böylesine parlak başlangıcı, Başakşehir'in yeni sezondaki şampiyonluk hedeflerinin ne kadar yüksek olduğunu açıkça gösterdi.

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