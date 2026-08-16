“Teşekkürler, Özbek taraftarlar!”: Lugano Özbekistan’a özel mesaj gönderdi

·16·Spor
“Teşekkürler, Özbek taraftarlar!”: Lugano Özbekistan’a özel mesaj gönderdi

İsviçre şampiyonasının lider kulüplerinden biri olan Lugano takımı, Instagram’daki takipçi sayısının 60 bine ulaştığını duyurdu. Kulübün basın servisi, resmi sayfasında Özbekistan bayrağının yer aldığı özel bir paylaşım yaparak Özbek taraftarların eşi benzeri görülmemiş desteğine özellikle teşekkür etti.

“Bizi takip etmeye devam edin”: İsviçre kulübünden resmi açıklama

Kulübün resmi açıklamasında, Özbek futbolseverlerin yüksek düzeydeki etkinliği övgüyle karşılandı:

“Teşekkürler, Özbek taraftarlar!

Özbekistan’dan gelen yeni taraftarlarımızın harika desteği sayesinde Instagram sayfamızdaki takipçi sayısı 60 bine ulaştı.

Biz Behruz Karimov’untakımımızın formasını giydiği ilk anları sizlerle paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Yeni gelişmeleri kaçırmamak için bizi takip edin! Lugano ailesine hoş geldiniz!”

250 bin avroluk transfer ve 5 yıllık sözleşme

19 yaşındaki yetenekli futbolcunun Avrupa’ya transferi, Özbek futbolundaki bir diğer önemli gelişme oldu:

  • Sözleşme süresi: Behruz Karimov, İsviçre’nin köklü kulübüyle 30 Haziran 2031’e kadar geçerli 5 yıllık uzun vadeli sözleşme imzaladı;

  • Mali şartlar: Termez temsilcisi Surkhon’dan gerçekleşen transferin bedeli 250 bin avro olarak açıklandı (ek bonuslar da bulunuyor);

  • Sonraki satış payı: Anlaşmaya göre Surkhon, futbolcunun olası sonraki satışından yüzde 10 pay alacak.

2026 Dünya Kupası katılımcısının Avrupa yolculuğu

Behruz Karimov, genç yaşına rağmen uluslararası sahnede yeteneklerini sergilemeyi başardı:

  • Dünya Kupası deneyimi: Yetenekli futbolcu, Özbekistan Millî Takımı’yla 2026 Dünya Kupası’na katıldı;

  • Güçlü rakiplere karşı maçlar: Dünya Kupası kapsamında Kolombiya ve Portekiz millî takımlarıyla oynanan önemli karşılaşmalarda forma giyerek uzmanların dikkatini çekti.

Şimdi Özbek taraftarlar, Behruz Karimov’un Lugano formasıyla resmi ilk maçına çıkmasını büyük bir ilgiyle bekliyor.

Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve bu makaleyi Telegram veya diğer sosyal medya platformları üzerinden arkadaşlarınızla paylaşın.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

7 gollük şov: Katalanlar Basel’i farklı mağlup etti!7 gollük şov: Katalanlar Basel’i farklı mağlup etti!Bugün, 22:51Uzman değerlendirmesi: Husanov ve City yıldızları Arsenal karşısında nasıl oynadı?Uzman değerlendirmesi: Husanov ve City yıldızları Arsenal karşısında nasıl oynadı?Bugün, 22:42Michy Batshuayi kariyerine Suudi Arabistan'da devam edecekMichy Batshuayi kariyerine Suudi Arabistan'da devam edecekBugün, 22:38Arsenal, Manchester City’yi net bir galibiyetle mağlup ederek sezon öncesi ciddi bir uyarı verdiArsenal, Manchester City’yi net bir galibiyetle mağlup ederek sezon öncesi ciddi bir uyarı verdiBugün, 22:14Barcelona İsviçre Kulübünü Farklı Mağlup EttiBarcelona İsviçre Kulübünü Farklı Mağlup EttiBugün, 21:55Ramazon Temirov, Abu Dabi’deki UFC 333 maçı öncesi halka seslendiRamazon Temirov, Abu Dabi’deki UFC 333 maçı öncesi halka seslendiBugün, 21:48
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Lamine Yamal finalin ardından Messi'nin kendisine söylediği sözleri açıkladı
Lamine Yamal finalin ardından Messi'nin kendisine söylediği sözleri açıkladı
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
Messi, Yamal’ı 6 aylıkken yıkadığı fotoğrafı yorumladı
Messi, Yamal’ı 6 aylıkken yıkadığı fotoğrafı yorumladı
Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalayacağı tarihi belirledi
Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalayacağı tarihi belirledi
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Totti'den Shomurodov'a: Roma'daki adaletsizlikten 2026 Dünya Kupası tarihine
Totti'den Shomurodov'a: Roma'daki adaletsizlikten 2026 Dünya Kupası tarihine