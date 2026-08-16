“Teşekkürler, Özbek taraftarlar!”: Lugano Özbekistan’a özel mesaj gönderdi

İsviçre şampiyonasının lider kulüplerinden biri olan Lugano takımı, Instagram’daki takipçi sayısının 60 bine ulaştığını duyurdu. Kulübün basın servisi, resmi sayfasında Özbekistan bayrağının yer aldığı özel bir paylaşım yaparak Özbek taraftarların eşi benzeri görülmemiş desteğine özellikle teşekkür etti.

“Bizi takip etmeye devam edin”: İsviçre kulübünden resmi açıklama

Kulübün resmi açıklamasında, Özbek futbolseverlerin yüksek düzeydeki etkinliği övgüyle karşılandı:

“Teşekkürler, Özbek taraftarlar! Özbekistan’dan gelen yeni taraftarlarımızın harika desteği sayesinde Instagram sayfamızdaki takipçi sayısı 60 bine ulaştı. Biz Behruz Karimov’untakımımızın formasını giydiği ilk anları sizlerle paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Yeni gelişmeleri kaçırmamak için bizi takip edin! Lugano ailesine hoş geldiniz!”

250 bin avroluk transfer ve 5 yıllık sözleşme

19 yaşındaki yetenekli futbolcunun Avrupa’ya transferi, Özbek futbolundaki bir diğer önemli gelişme oldu:

Sözleşme süresi: Behruz Karimov, İsviçre’nin köklü kulübüyle 30 Haziran 2031’e kadar geçerli 5 yıllık uzun vadeli sözleşme imzaladı;

Mali şartlar: Termez temsilcisi Surkhon’dan gerçekleşen transferin bedeli 250 bin avro olarak açıklandı (ek bonuslar da bulunuyor);

Sonraki satış payı: Anlaşmaya göre Surkhon, futbolcunun olası sonraki satışından yüzde 10 pay alacak.

2026 Dünya Kupası katılımcısının Avrupa yolculuğu

Behruz Karimov, genç yaşına rağmen uluslararası sahnede yeteneklerini sergilemeyi başardı:

Dünya Kupası deneyimi: Yetenekli futbolcu, Özbekistan Millî Takımı’yla 2026 Dünya Kupası’na katıldı;

Güçlü rakiplere karşı maçlar: Dünya Kupası kapsamında Kolombiya ve Portekiz millî takımlarıyla oynanan önemli karşılaşmalarda forma giyerek uzmanların dikkatini çekti.

Şimdi Özbek taraftarlar, Behruz Karimov’un Lugano formasıyla resmi ilk maçına çıkmasını büyük bir ilgiyle bekliyor.

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