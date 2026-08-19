Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti'den Yalnızca Galibiyet Bekleniyor

·2·Spor
Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti'den Yalnızca Galibiyet Bekleniyor

İtalya'nın Juventus kulübü yönetimi, teknik direktör Luciano Spalletti'den yalnızca şampiyonluk bekliyor. GOAL.com'un haberine göre kulübün sahibi John Elkann, takımın geçen sezonki sonuçlarını göz önünde bulundurarak teknik direktör için hoşgörü döneminin sona erdiğini ve artık hataya yer olmadığını açıkça belirtti. Takım geçen sezon Serie A'yı altıncı sırada tamamlamasına rağmen, teknik direktörün çalışmaları olumlu değerlendirilmişti. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Buna rağmen Torino kulübü için dördüncülük yalnızca mali açıdan asgari hedef olarak görülüyor; ancak bu sonuç Juventus taraftarlarının ve yönetiminin yüksek hedeflerini kesinlikle karşılamıyor. Takım 2020'den bu yana Serie A şampiyonluğu kazanamadığı için yeni sezonda yalnızca zirve için mücadele etmesi bekleniyor. Kulüp yönetimi yeni göreve gelen yöneticilere zaman tanınacağını belirtse de teknik direktör Luciano Spalletti'den hemen sonuç alması isteniyor.

Transferler ve kadro değişiklikleri

Sezon öncesi transfer döneminde kulüp yönetimi, Luciano Spalletti'nin tüm taleplerini karşılamak için çalıştı. Dušan Vlahović'in yanı sıra deneyimli kaleciler Alisson veya Emiliano Martínez'in transferi mümkün olmasa da teknik direktörün istediği diğer futbolcular kadroya katıldı. Vicario, Zeki Celik, Jon Lucumí, Alajbegovic ve Ekhator transfer edilirken, Jérémy Boga da takımda tutuldu.

Bununla birlikte kadroda temizlik çalışmaları da sürüyor. Kulüpten ayrılan Openda ve Adžić, yeni takımları Lyon ve Sassuolo formalarıyla çıktıkları ilk resmi maçlarda gol atmayı başardı. Rouhi de takımdan ayrılırken, Di Gregorio, bir savunma oyuncusu ve bazı orta saha oyuncularının satışı konusunda görüşmeler devam ediyor. Ayrıca yönetim, Douglas Luiz'e bir şans daha verilmesi konusunda teknik direktörün kararını destekliyor.

Antonio Conte'nin gölgesi

Pazar günü Frosinone'de oynanacak maç, Luciano Spalletti yönetimindeki yeni Juventus için ciddi bir sınav olacak. Bu karşılaşmadan itibaren takım, kapasitesinin yüzde 100'ünü ortaya koymak zorunda; aksi takdirde teknik direktörün istifasıyla ilgili söylentiler başlayabilir. Sezona kötü bir başlangıç yapılması halinde Torino kulübünün etrafında Antonio Conte'nin gölgesinin hemen belirmesi bekleniyor.

JuventusLuciano SpallettiJohn ElkannSerie AFutbol
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Juventus Kaleci Rotasyonunda Büyük Değişikliklere HazırlanıyorJuventus Kaleci Rotasyonunda Büyük Değişikliklere HazırlanıyorBugün, 17:37Loïs Openda, Lyon formasıyla ilk maçında Şampiyonlar Ligi'nde gol attıLoïs Openda, Lyon formasıyla ilk maçında Şampiyonlar Ligi'nde gol attıBugün, 17:36José Mourinho Real Madrid'e dönüşü ve sansasyonel açıklamaları hakkında konuştuJosé Mourinho Real Madrid'e dönüşü ve sansasyonel açıklamaları hakkında konuştuBugün, 17:14Guglielmo Vicario Juventus'a transfer olduğu için mutluluğunu dile getirdiGuglielmo Vicario Juventus'a transfer olduğu için mutluluğunu dile getirdiBugün, 16:32Jude Bellingham ve José Mourinho: Yeni Frank Lampard Yaratılabilir mi?Jude Bellingham ve José Mourinho: Yeni Frank Lampard Yaratılabilir mi?Bugün, 16:16Massimo Mauro: Douglas Luiz daha fazla koşarsa Juventus için ideal olurMassimo Mauro: Douglas Luiz daha fazla koşarsa Juventus için ideal olurBugün, 16:15
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Lamine Yamal finalin ardından Messi'nin kendisine söylediği sözleri açıkladı
Lamine Yamal finalin ardından Messi'nin kendisine söylediği sözleri açıkladı
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalayacağı tarihi belirledi
Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalayacağı tarihi belirledi
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
FIFA, Abdukodir Khusanov'un çarpıcı istatistiklerini açıkladı
FIFA, Abdukodir Khusanov'un çarpıcı istatistiklerini açıkladı