Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti'den Yalnızca Galibiyet Bekleniyor

İtalya'nın Juventus kulübü yönetimi, teknik direktör Luciano Spalletti'den yalnızca şampiyonluk bekliyor. GOAL.com'un haberine göre kulübün sahibi John Elkann, takımın geçen sezonki sonuçlarını göz önünde bulundurarak teknik direktör için hoşgörü döneminin sona erdiğini ve artık hataya yer olmadığını açıkça belirtti. Takım geçen sezon Serie A'yı altıncı sırada tamamlamasına rağmen, teknik direktörün çalışmaları olumlu değerlendirilmişti. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Buna rağmen Torino kulübü için dördüncülük yalnızca mali açıdan asgari hedef olarak görülüyor; ancak bu sonuç Juventus taraftarlarının ve yönetiminin yüksek hedeflerini kesinlikle karşılamıyor. Takım 2020'den bu yana Serie A şampiyonluğu kazanamadığı için yeni sezonda yalnızca zirve için mücadele etmesi bekleniyor. Kulüp yönetimi yeni göreve gelen yöneticilere zaman tanınacağını belirtse de teknik direktör Luciano Spalletti'den hemen sonuç alması isteniyor.

Transferler ve kadro değişiklikleri

Sezon öncesi transfer döneminde kulüp yönetimi, Luciano Spalletti'nin tüm taleplerini karşılamak için çalıştı. Dušan Vlahović'in yanı sıra deneyimli kaleciler Alisson veya Emiliano Martínez'in transferi mümkün olmasa da teknik direktörün istediği diğer futbolcular kadroya katıldı. Vicario, Zeki Celik, Jon Lucumí, Alajbegovic ve Ekhator transfer edilirken, Jérémy Boga da takımda tutuldu.

Bununla birlikte kadroda temizlik çalışmaları da sürüyor. Kulüpten ayrılan Openda ve Adžić, yeni takımları Lyon ve Sassuolo formalarıyla çıktıkları ilk resmi maçlarda gol atmayı başardı. Rouhi de takımdan ayrılırken, Di Gregorio, bir savunma oyuncusu ve bazı orta saha oyuncularının satışı konusunda görüşmeler devam ediyor. Ayrıca yönetim, Douglas Luiz'e bir şans daha verilmesi konusunda teknik direktörün kararını destekliyor.

Antonio Conte'nin gölgesi

Pazar günü Frosinone'de oynanacak maç, Luciano Spalletti yönetimindeki yeni Juventus için ciddi bir sınav olacak. Bu karşılaşmadan itibaren takım, kapasitesinin yüzde 100'ünü ortaya koymak zorunda; aksi takdirde teknik direktörün istifasıyla ilgili söylentiler başlayabilir. Sezona kötü bir başlangıç yapılması halinde Torino kulübünün etrafında Antonio Conte'nin gölgesinin hemen belirmesi bekleniyor.