Juventus Kaleci Rotasyonunda Büyük Değişikliklere Hazırlanıyor

·2·Spor
Juventus Kaleci Rotasyonunda Büyük Değişikliklere Hazırlanıyor

İtalya'nın Torino kentinin devi Juventus, kaleci rotasyonunda köklü değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Goal.com'un haberine göre kulüpte beklenen büyük değişiklikler kapsamında takım, altyapısından yetişen Emil Audero'yu geri getirme seçeneğini ciddi şekilde değerlendiriyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Bu kadro hamlesi, İtalya Milli Takımı kalecisi Guglielmo Vicario'nun Tottenham'dan transfer edilmesinin ardından başladı. Bianconeri, yeni kaleciyi 8 milyon euro karşılığında ve 2 milyon euro tutarındaki ek bonuslar şartıyla kiraladı. Bu anlaşma, takımdaki mevcut hiyerarşiyi tamamen değiştirdi.

Kalecilerin geleceği ve transfer piyasasındaki ilgi

Sky Sport Italia'ya göre Guglielmo Vicario'nun gelecek sezon ilk 11'de başlaması bekleniyor. Bu durum Michele Di Gregorio ile Mattia Perin'in geleceğini belirsiz hale getirdi. Her iki kaleci için de transfer kapıları açık ve birçok kulüp onlarla ciddi şekilde ilgileniyor.

Daha önce ilk tercih olan Michele Di Gregorio, son dönemdeki istikrarsız performansı nedeniyle eleştirilmişti. Fransız kulübü Marsilya'nın yanı sıra eski takımı Monza da onunla ilgileniyor. Ayrıca sekiz yıldır Bianconeri forması giyen deneyimli Mattia Perin de kulüpten ayrılabilir; Serie B temsilcisi Palermo, kaleci için ciddi bir aday konumunda.

Emil Audero'nun Torino'ya dönme ihtimali

Her iki kaleci de yaz transfer döneminin sonuna kadar takımdan ayrılırsa Juventus, güvenilir bir ikinci kaleci aramak zorunda kalacak. Bu nedenle kulüp yönetimi, eski altyapı oyuncusu Emil Audero'yu geri getirme seçeneğini değerlendiriyor.

Şu anda Como'nun sözleşmeli oyuncusu olan ve geçen sezonu Cremonese'de geçiren 29 yaşındaki kaleci için Torino tanıdık bir yer. Emil Audero, Juventus akademisinde yetişip profesyonel kariyerine başladı ve İtalya'nın en üst liginde 200'den fazla maça çıkmış deneyimli bir futbolcu olarak öne çıkıyor.

JuventusEmil AuderoMichele Di GregorioMattia PerinGuglielmo Vicario
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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