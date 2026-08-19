Jude Bellingham ve José Mourinho: Yeni Frank Lampard Yaratılabilir mi?

Real Madrid orta saha oyuncusu Jude Bellingham, sahadaki rolünü ve verimliliğini artırma konusunda büyük bir sınavla karşı karşıya. İngiltere Milli Takımı’nın yıldızının, bir dönem José Mourinho yönetiminde dünyanın en golcü orta saha oyuncusuna dönüşen Frank Lampard’ın yolunu izleyip izleyemeyeceği şu anda futbol kamuoyunun gündeminde. Kulübün eski efsanelerinden Steve McManaman, GOAL’a verdiği röportajda bu konuya ayrıntılı şekilde değindi. Goal.com haberine göre

Geriye dönüp baktığımızda, 2004 yılında kendisini “Özel Biri” olarak tanıtan José Mourinho, Londra ekibi Chelsea’nin başına geçmişti. Portekizli teknik adam, o dönemde kadrodaki hazır oyuncuların yanı sıra milyarder kulüp sahibinin finansal desteğiyle transfer edilen yeni futbolcularla çalışmaya başladı. Frank Lampard da bu yeteneklerden biriydi. Mourinho’nun göreve geldiği ilk sezonda İngiliz orta saha oyuncusu 19 gol atmayı başardı. Daha sonra 20 gol barajını aşan Lampard, üst düzey performansını art arda beş sezon boyunca sürdürdü ve Chelsea formasıyla çıktığı toplam 648 maçta 211 gol kaydetti.

Jude Bellingham’ın Real Madrid kariyeri

Birmingham altyapısından yetişen Jude Bellingham, 2023 yılında Santiago Bernabéu’ya transfer olduktan sonra hemen parladı ve ilk sezonunda 23 gol attı. Bu performansı takımına La Liga ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarını getirdi. Ancak sonrasında oyuncunun verimliliğinde düşüş gözlendi. Sakatlıklarla geçen geçtiğimiz sezonda yalnızca sekiz gol atabilen Bellingham, 2026 Dünya Kupası’nda ise yedi gol kaydetti. Şimdi ise deneyimli teknik direktör José Mourinho yönetiminde görev yapıyor.

GOAL’ın aktardığına göre, Disney+ üzerinden yayımlanacak ve Mourinho’nun La Liga’daki ilk maçı olacak Espanyol deplasmanı öncesinde Steve McManaman şu değerlendirmelerde bulundu: “Bence bunu ilk yılında başardı. Ancak zaman gösterecek; çünkü ondan önceki sezonda biraz daha geriye çekilmişti ve geçen yıl gol yollarında zorlandı.”

Kadrodaki rekabet ve gelecek beklentileri

Uzman, Kylian Mbappé ve Vinicius Junior gibi yıldızların gelişiyle Jude Bellingham’ın görevlerinin de etkilendiğini belirtti. McManaman, “Kylian’ın gelişiyle onun rolü değişti. José’nin bu yıl nasıl bir rol üstlenmesini istediğini zaman gösterecek. Görünüşe göre Kylian, Vini Junior ve Yan Diomande’yi sahada görmek istiyor. Asıl soru, Jude’un ön dörtlüye katılıp boş alanlardan yararlanıp yararlanamayacağı” ifadelerini kullandı.

Buna rağmen uzman, La Liga’daki bazı maçlarda bu hücum dörtlüsünün başarılı olacağına ve Jude’un kendine özgü özelliği olan rakip ceza sahasına geç girerek gol fırsatları yaratma becerisini yeniden göstereceğine inanıyor. Şimdi tüm taraftarlar ve futbol uzmanları, José Mourinho yönetimindeki Real Madrid ile Jude Bellingham’ın bundan sonraki performansını büyük bir ilgiyle takip ediyor.