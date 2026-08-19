Jude Bellingham ve José Mourinho: Yeni Frank Lampard Yaratılabilir mi?

·3·Spor
Jude Bellingham ve José Mourinho: Yeni Frank Lampard Yaratılabilir mi?

Real Madrid orta saha oyuncusu Jude Bellingham, sahadaki rolünü ve verimliliğini artırma konusunda büyük bir sınavla karşı karşıya. İngiltere Milli Takımı’nın yıldızının, bir dönem José Mourinho yönetiminde dünyanın en golcü orta saha oyuncusuna dönüşen Frank Lampard’ın yolunu izleyip izleyemeyeceği şu anda futbol kamuoyunun gündeminde. Kulübün eski efsanelerinden Steve McManaman, GOAL’a verdiği röportajda bu konuya ayrıntılı şekilde değindi. Goal.com haberine göre

Geriye dönüp baktığımızda, 2004 yılında kendisini “Özel Biri” olarak tanıtan José Mourinho, Londra ekibi Chelsea’nin başına geçmişti. Portekizli teknik adam, o dönemde kadrodaki hazır oyuncuların yanı sıra milyarder kulüp sahibinin finansal desteğiyle transfer edilen yeni futbolcularla çalışmaya başladı. Frank Lampard da bu yeteneklerden biriydi. Mourinho’nun göreve geldiği ilk sezonda İngiliz orta saha oyuncusu 19 gol atmayı başardı. Daha sonra 20 gol barajını aşan Lampard, üst düzey performansını art arda beş sezon boyunca sürdürdü ve Chelsea formasıyla çıktığı toplam 648 maçta 211 gol kaydetti.

Jude Bellingham’ın Real Madrid kariyeri

Birmingham altyapısından yetişen Jude Bellingham, 2023 yılında Santiago Bernabéu’ya transfer olduktan sonra hemen parladı ve ilk sezonunda 23 gol attı. Bu performansı takımına La Liga ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarını getirdi. Ancak sonrasında oyuncunun verimliliğinde düşüş gözlendi. Sakatlıklarla geçen geçtiğimiz sezonda yalnızca sekiz gol atabilen Bellingham, 2026 Dünya Kupası’nda ise yedi gol kaydetti. Şimdi ise deneyimli teknik direktör José Mourinho yönetiminde görev yapıyor.

GOAL’ın aktardığına göre, Disney+ üzerinden yayımlanacak ve Mourinho’nun La Liga’daki ilk maçı olacak Espanyol deplasmanı öncesinde Steve McManaman şu değerlendirmelerde bulundu: “Bence bunu ilk yılında başardı. Ancak zaman gösterecek; çünkü ondan önceki sezonda biraz daha geriye çekilmişti ve geçen yıl gol yollarında zorlandı.”

Kadrodaki rekabet ve gelecek beklentileri

Uzman, Kylian Mbappé ve Vinicius Junior gibi yıldızların gelişiyle Jude Bellingham’ın görevlerinin de etkilendiğini belirtti. McManaman, “Kylian’ın gelişiyle onun rolü değişti. José’nin bu yıl nasıl bir rol üstlenmesini istediğini zaman gösterecek. Görünüşe göre Kylian, Vini Junior ve Yan Diomande’yi sahada görmek istiyor. Asıl soru, Jude’un ön dörtlüye katılıp boş alanlardan yararlanıp yararlanamayacağı” ifadelerini kullandı.

Buna rağmen uzman, La Liga’daki bazı maçlarda bu hücum dörtlüsünün başarılı olacağına ve Jude’un kendine özgü özelliği olan rakip ceza sahasına geç girerek gol fırsatları yaratma becerisini yeniden göstereceğine inanıyor. Şimdi tüm taraftarlar ve futbol uzmanları, José Mourinho yönetimindeki Real Madrid ile Jude Bellingham’ın bundan sonraki performansını büyük bir ilgiyle takip ediyor.

Real MadridJude BellinghamJosé MourinhoLa LigaFutbol
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Massimo Mauro: Douglas Luiz daha fazla koşarsa Juventus için ideal olurMassimo Mauro: Douglas Luiz daha fazla koşarsa Juventus için ideal olurBugün, 16:15Diyor Imomxo‘jayev dört yıl daha Lig genel direktörü olacakDiyor Imomxo‘jayev dört yıl daha Lig genel direktörü olacakBugün, 16:09Manchester City, Nico González’i satmaya hazır mı?Manchester City, Nico González’i satmaya hazır mı?Bugün, 16:05Everton, Jack Grealish transferi konusunda Manchester City ile temas halinde olduğunu doğruladıEverton, Jack Grealish transferi konusunda Manchester City ile temas halinde olduğunu doğruladıBugün, 15:53José Mourinho, Kylian Mbappé'nin antrenmanlardaki performansına hayran kaldıJosé Mourinho, Kylian Mbappé'nin antrenmanlardaki performansına hayran kaldıBugün, 15:38Juventus'ta Spalletti için zaman doldu: John Elkann sadece galibiyet istiyorJuventus'ta Spalletti için zaman doldu: John Elkann sadece galibiyet istiyorBugün, 15:19
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Lamine Yamal finalin ardından Messi'nin kendisine söylediği sözleri açıkladı
Lamine Yamal finalin ardından Messi'nin kendisine söylediği sözleri açıkladı
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalayacağı tarihi belirledi
Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalayacağı tarihi belirledi
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
FIFA, Abdukodir Khusanov'un çarpıcı istatistiklerini açıkladı
FIFA, Abdukodir Khusanov'un çarpıcı istatistiklerini açıkladı