José Mourinho Real Madrid'e dönüşü ve sansasyonel açıklamaları hakkında konuştu

·3·Spor
José Mourinho Real Madrid'e dönüşü ve sansasyonel açıklamaları hakkında konuştu

Ünlü teknik direktör José Mourinho, Real Madrid'in başına yeniden geçmesinin ardından ilk kez medya mensuplarıyla röportaj yaptı. "El Chiringuito" programında Josep Pedrerol'e verdiği röportajda Portekizli teknik adam, İspanya devindeki yeni dönemini, karşılaşacağı zorlukları ve dünyanın en talepkâr kulüplerinden birindeki çalışma anlayışını anlattı. Herhangi bir boş vaat veya garantilenmiş hedefler listesiyle gelmediğini vurgulayan Mourinho, tutumunu tek bir cümleyle özetledi: "Sahip olduğum her şeyle geldim." Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Ixbt.com ve Goal.com gibi uluslararası kaynakların aktardığı bilgilere göre Mourinho, röportajın başında ruh hâlini ve kulübe yönelik duygularını şöyle anlattı: "Real Madrid'e duyduğum sevgiyle, kulübün yüklediği sorumlulukla ve henüz hiçbir şey kazanmamış bir çocuğun heyecanıyla geldim. Yirmi yıl önceki gibi vaatlerde bulunmak benim tarzım değil. Bana hayallerim olup olmadığını sorarsanız, evet, hayallerim var." Teknik adamın bu sözleri takım taraftarlarında büyük ilgi uyandırdı.

Teknik direktörün değişimi ve kişisel evrimi

Teknik direktör, yıllar içinde hem kişisel hem de profesyonel açıdan önemli ölçüde olgunlaştığını, ancak gerçek doğasını kaybetmediğini kabul etti. Karakteri hakkında konuşan Mourinho şunları söyledi: "Çok değiştim. O DNA'nın yerli yerinde kaldığına inanıyorum. Elbette kendimi gizleyemem veya başka biri olmaya çalışamam; ancak daha olgun, daha az duygusal ve kendimi daha iyi kontrol edebilen biri hâline geldim." Ona göre uzun yıllara dayanan deneyimi ve hatalarından çıkardığı dersler, profesyonel gelişiminin temelini oluşturdu.

Mourinho, geçmişteki hatalar üzerinde fazla düşünmediğini, çünkü geriye bakıp üzülmenin insanı ileriye taşımadığını belirtti. Röportajında sözlerini şöyle sürdürdü: "Deneyimlerden ders çıkarmak başka bir mesele. Bir teknik direktör olarak ne kadar çok deneyim kazanır ve daha önce yaşadığınız durumlara benzeyen olaylarla karşılaşırsanız, o kadar iyi bir uzmana dönüşürsünüz."

José MourinhoReal MadridFutbolEl ChiringuitoLa Liga
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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