Murat Gassiyev'in Bakhodir Jalolov ile dövüşebileceği belirtildi

Murat Gassiyev'in bir sonraki rakibinin kim olacağı netleşebilir. Boxing Scene'in haberine göre, WBA şampiyonunun muhtemel rakipleri arasında Özbekistanlı iki kez Olimpiyat şampiyonu Bakhodir Jalolov öne çıkıyor.

Gassiyev daha önce birkaç adayın adını vermişti. Ancak Boxing Scene'in değerlendirmesine göre, özellikle Jalolov ile karşılaşma ihtimali yüksek.

Gassiyev'in muhtemel rakipleri kimler?

Rus boksör, sonraki maçları için birkaç adayı değerlendiriyor. Bunlar:

Jarrell Miller;

Derek Chisora;

Bakhodir Jalolov;

Agit Kabayel.

Bu isimler arasında Jalolov seçeneği, en ilgi çekici eşleşmelerden biri olarak görülüyor.

Jalolov'un profesyonel rekoru dikkat çekiyor

Bakhodir Jalolov, profesyonel boksta şu ana kadar yenilgisiz ilerliyor. Rekoru 17-0, galibiyetlerinin 15'i nakavtla geldi.

Özbek boksör, 2024 Paris Olimpiyatları'nda da altın madalya kazandı. Böylece Olimpiyatlarda üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

Gassiyev-Jalolov maçı, ağır sıklette iki güçlü yumrukçunun karşılaşmasına dönüşebilir.

Gassiyev şampiyonluk kemerini korudu

Murat Gassiyev, 11 Temmuz 2026'da Peter Kadiru'ya karşı çıktığı maçta WBA ağır sıklet şampiyonluk unvanını korudu. Rus boksör, rakibini altıncı rauntta teknik nakavtla mağlup etti.

Bunun ardından bir sonraki rakibinin kim olacağı gündeme geldi.

Jalolov için de büyük fırsat

Maç resmen düzenlenirse bu, Jalolov'un profesyonel kariyerindeki en ciddi sınavlardan biri olacak.

Özbek boksör, profesyonel ringde bugüne kadar yenilgi almadı ve 17 maçının 15'ini nakavtla kazandı.

İstatistik Bakhodir Jalolov Profesyonel rekor 17-0 Nakavt 15 Olimpiyat altın madalyaları 2 Dövüş stili Solak

Şimdi resmi karar bekleniyor

Şu an için Gassiyev ile Jalolov arasındaki maç resmen açıklanmadı. Boxing Scene bu seçeneği gerçekleşme ihtimali yüksek senaryolardan biri olarak gösteriyor.

Anlaşma sağlanırsa bu maç, ağır sıklette büyük ilgi uyandırabilir. Özellikle Jalolov'un yenilgisiz rekoru ile Gassiyev'in şampiyonluk statüsü, karşılaşmaya ayrı bir önem katıyor.

Sizce Gassiyev-Jalolov maçı düzenlenirse kimin kazanma ihtimali daha yüksek? Görüşünüzü yorumlarda paylaşın ve haberi Telegram'da ve sosyal medyada boksseverlerle paylaşın.