Juventus'un genç yeteneği Adin Lichina, Avellino'ya transfer olabilir

·2·Spor
Juventus'un genç yeteneği Adin Lichina, Avellino'ya transfer olabilir

İtalyan futbolu ve transfer piyasasındaki son gelişmelere göre, Serie C temsilcisi Avellino, Juventus Next Gen'in yetenekli orta saha oyuncusu Adin Lichina'yı kadrosuna katmak için aktif girişimlere başladı. 2007 doğumlu gelecek vadeden futbolcu, Irpini kulübünün radarında birkaç haftadır bulunuyordu ve taraflar şimdi görüşmeleri hızlandırmaya hazırlanıyor. Goal.com haber veriyor.

TuttoJuve.com'un paylaştığı bilgilere göre, kısa süre önce Avellino Sportif Direktörü Mario Aiello, transfer şartlarını ve futbolcunun kiralık olarak kadroya katılması ihtimalini görüşmek üzere Torino ekibinin yönetimiyle iletişime geçti. Genç orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon öncesi kamplarında Juventus'un A takımında da antrenmanlara çıkarak teknik heyetin dikkatini çekmişti.

Lichina'nın kariyerinde yeni bir dönüm noktası

Lichina şu anda Juventus'un genç takımına geri döndü ve hatta Serie C Kupası maçlarında forma giymeyi başardı. Ancak futbolcunun maç deneyimini artırmak amacıyla başka bir takıma kiralanması seçeneği ciddi şekilde değerlendiriliyor. Avellino ise bu konuda en istekli aday konumunda.

Futbolcuya yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre Adin Lichina'nın temsilcileri de Avellino seçeneğine olumlu yaklaşıyor. Kamplar sırasında deneyim kazanan orta saha oyuncusunun yeni takımında ilk 11'de forma giymesi, gelişimi açısından önemli bir adım olabilir.

Görüşmelerde kritik aşama

Sportif Direktör Mario Aiello'nun önümüzdeki saatlerde futbolcunun menajerleriyle bir görüşme daha yapması bekleniyor. Taraflar, sözleşmenin mali ve hukuki şartları üzerinde anlaşarak anlaşmayı son aşamaya taşımayı planlıyor.

Görüşmeler başarıyla sonuçlanırsa genç yetenek kariyerine Avellino'da devam edecek. Bunun, Juventus'un gençlik politikası kapsamında altyapısından yetişen oyuncularına yeterli deneyim kazanma fırsatı sunan bir sonraki adım olması bekleniyor.

JuventusAvellinoAdin LichinaTransferSerie C
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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