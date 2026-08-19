Arsenal, Mikel Arteta ile yeni sözleşme imzalayacağını doğruladı

·2·Spor
Arsenal, Mikel Arteta ile yeni sözleşme imzalayacağını doğruladı

Londra ekibi Arsenal'in CEO'su Richard Garlick, takımın teknik direktörü Mikel Arteta ile yeni bir uzun vadeli sözleşme imzalanması konusunun kısa süre içinde olumlu sonuçlanacağını doğruladı. BBC Sport'un haberine göre, İspanyol teknik adamın mevcut sözleşmesi son 12 aylık dönemine girmiş olsa da kulüp yönetimi bu konuda tamamen sakin ve anlaşmayı yalnızca bir zaman meselesi olarak görüyor. Konuyla ilgili Goal.com haber veriyor.

Mikel Arteta, son yıllarda Kuzey Londra'da eşi benzeri görülmemiş sonuçlar elde ederek takımın oyun tarzını ve iç kültürünü köklü biçimde değiştirdi. Geçen sezon Arsenal'e 2004'teki efsanevi dönemden bu yana ilk İngiltere Premier Lig şampiyonluğunu kazandırarak Manchester City'nin hâkimiyetine son verdi ve takımı ülkenin önde gelen güçlerinden biri hâline getirdi.

İspanyol teknik adam yönetiminde Londra ekibi ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi finaline kadar yükselerek Avrupa'nın en elit takımları arasındaki yerini aldı. Bu denli büyük başarıların taraftarların teknik direktörün geleceğine olan ilgisini daha da artırdığı bir sır değil.

Yönetim ile teknik direktör arasında tam bir karşılıklı anlayış var

Richard Garlick'in belirttiğine göre taraflar arasında hiçbir gerilim bulunmuyor ve her iki taraf da iş birliğini sürdürme konusunda kararlı. Kulübün CEO'su, şu anda tüm odağın transfer dönemindeki çalışmalara çevrildiğini ancak resmî belgelerin hazırlanması sürecinin de son aşamaya geldiğini açıkladı.

“Mikel Arsenal'de kalmak istiyor, biz de Mikel'in kulübümüzde olmasını istiyoruz. Bunu yeni bir sözleşmeyle resmiyete dökmek yalnızca bir zaman meselesi. Hepimiz sakin ve kendimize tamamen güveniyoruz. Şu anda transfer dönemini değerlendiriyoruz ve Mikel'in sözleşmesinin yakında çözüme kavuşacağından eminim.” BBC Sport, Garlick'in sözlerine yer verdi.

Arteta da kulüpte çalışmaktan son derece memnun olduğunu ve takımda oluşturulan ilk kadro kültürü için minnettar olduğunu birçok kez vurguladı. Teknik adam, kulübün gelecek planlarıyla tamamen örtüşüyor ve takımın gelişim ivmesini korumayı hedefliyor.

Önümüzde yeni mücadeleler ve yüksek standartlar var

Yeni sezon öncesinde Arsenal'in önündeki görevler daha da sorumluluk gerektiren ve zorlu bir hâl alıyor. Takımın Şampiyonlar Ligi ve ulusal organizasyonlarda aynı anda mücadele edebilmek için hem fiziksel hem de zihinsel açıdan hazır olması gerekiyor. Arteta, röportajlarında futbolcuların potansiyelini daha da geliştirmenin ve belirlenen yüksek standartları korumanın önemini sık sık vurguluyor.

Mikel Arteta'nın Arsenal'de kalması yalnızca taraftarlar için değil, kulübün önümüzdeki yıllardaki stratejik gelişimi açısından da belirleyici önem taşıyor. Yönetimin bu konudaki kararlı tutumu, takımın uzun vadeli istikrarını ve kazanan yolda ilerlemeye devam edeceğine olan güveni daha da güçlendiriyor.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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