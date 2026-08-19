Jose Mourinho, Real Madrid futbolcularından hangi taleplerde bulundu?

·32·Spor
Jose Mourinho, Real Madrid futbolcularından hangi taleplerde bulundu?

Real Madrid'e dönen Jose Mourinho, yeni sezon öncesinde takımdan beklentilerini açıkça dile getirdi. Portekizli teknik direktör futbolculardan disiplin, profesyonellik ve antrenmanlara ciddi yaklaşım talep ediyor.

Mourinho, haziran ayında «kraliyet kulübü»ne döndü ve takımı 2029 yazına kadar çalıştırmak üzere sözleşme imzaladı. Böylece 2010–2013 yıllarındaki döneminin ardından Real Madrid'deki ikinci macerasına başlıyor.

Mourinho'nun temel talebi — akıllı çalışmak

Portekizli teknik direktör, yeni takımındaki futbolcuların tutumundan şimdilik memnun olduğunu söyledi.

«Futbolcular örnek bir tavır sergiliyor. Onlara şunu söyledim: Sizden talep ettiğim tek şey akıllı davranmanız ve mantıklı hareket etmeniz».

Mourinho futbolculara basit ama katı bir kural koydu: Antrenmana geç kalmak yasak.

Ona göre futbolcu antrenmanın başlamasından beş dakika önce değil, en az bir saat önce tesislerde olmalı.

Beslenme ve fiziksel hazırlık da kontrol altında

Mourinho'nun talepleri yalnızca antrenmanlara zamanında gelmekle sınırlı değil.

Futbolcuların günlük yaşamına da ciddi yaklaşmalarını istiyor:

  • antrenman tesislerine daha erken gelmek;

  • beslenmeyi diyetisyen kontrolünde sürdürmek;

  • sakatlıkları önlemek için her gün spor salonunda çalışmak;

  • antrenmanlara üst düzeyde hazır gelmek;

  • profesyonel disiplini sürekli korumak.

«Daha erken gelmek gerekiyor, beslenme diyetisyen kontrolünde olmalı ve sakatlıkları önlemek için her gün spor salonunda çalışmak şart».

Teknik direktöre göre bu talepler, modern futbolda üst düzey sonuçlara ulaşmak için artık temel gereklilikler hâline geldi.

Mourinho, Real Madrid'deki ikinci dönemine başladı

Jose Mourinho, Real Madrid'i ilk kez 2010–2013 yılları arasında çalıştırdı. Teknik direktörün kulübe dönüşü taraftarlar arasında büyük ilgi uyandırdı.

Yeni sözleşme ise Portekizli teknik direktöre takımı uzun vadeli bir proje doğrultusunda şekillendirme fırsatı veriyor.

Gösterge

Bilgi

Teknik direktör

Jose Mourinho

Kulüp

Real Madrid

Dönüşü

Haziran 2026

Sözleşme

2029 yazına kadar

Önceki dönemi

2010–2013 yılları

Temel talep

Disiplin ve profesyonellik

İlk sınav — Espanyol karşısında

Real Madrid, yeni sezondaki ilk resmi maçına 22 Ağustos'ta çıkacak. Madrid ekibi, La Liga'nın ilk haftasında deplasmanda Espanyol ile karşılaşacak.

Böylece Mourinho'nun yeni talepleri ve takımda oluşturmak istediği disiplin, daha ilk resmi maçta sınanacak.

Şimdi asıl soru — Mourinho, Real Madrid'deki ikinci döneminde takımı yeniden İspanya ve Avrupa futbolunun zirvesine taşıyabilecek mi?

Sizce Mourinho'nun futbolculardan antrenman tesislerine bir saat önceden gelmelerini istemesi doğru bir karar mı? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve haberi Telegram'da ve sosyal medyada futbolseverlerle paylaşın.

José MourinhoReal Madrid
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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