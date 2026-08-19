Loïs Openda, Lyon formasıyla ilk maçında Şampiyonlar Ligi'nde gol attı

Avrupa'nın prestijli kulüplerinde forma giyen forvet Loïs Openda, Fransa temsilcisi Lyon'daki ilk maçında kendini göstermeyi başardı. Goal.com'un haberine göre Belçikalı futbolcu, Şampiyonlar Ligi elemelerinin ilk karşılaşmasında Fenerbahçe filelerini havalandırarak yeni takımının deplasmanda önemli bir beraberlik almasına katkı sağladı. Bu mücadele, iki ekip için kıtanın en prestijli turnuvasının lig aşamasına yükselme yolunda atılan önemli adımlardan biri oldu. Konuyla ilgili Goal.com haber veriyor.

Geçen yaz İtalya'nın Juventus takımından ayrılan forvet, Fransa ligine transfer olmuştu. Torino ekibinin basın servisinin açıkladığına göre taraflar arasındaki kiralık sözleşme 30 Haziran 2027'ye kadar geçerli ve anlaşmada futbolcunun satın alma opsiyonu bulunmuyor. Lyon'un bu geçici transfer için 3,5 milyon avro ödeme yaptığı belirtildi.

Torino ekibindeki dönem

Loïs Openda'nın Juventus'a transfer süreci de kendine özgü şartlar içeriyordu. Torino kulübü, 1 Eylül 2025'te futbolcuyu RB Leipzig'den ilk etapta kiralık olarak kadrosuna kattı. O dönemdeki anlaşmaya göre Juventus, 2025/2026 sezonunun sonunda belirli sportif şartların yerine getirilmesi hâlinde futbolcunun bonservisini tamamen satın alma yükümlülüğü üstlenmişti.

Alman kulübüyle yapılan ilk kiralama anlaşması 30 Haziran 2026'ya kadar geçerliydi ve bedeli 3,3 milyon avro olarak belirlenmişti. Ayrıca çeşitli sportif hedeflere ulaşılması hâlinde ödenecek 0,8 milyon avroya kadar bonuslar da kararlaştırılmıştı. Haberlere göre Juventus sezon boyunca tüm şartları başarıyla yerine getirerek sezon sonunda forvetin bonservisini tamamen aldı.

Mali ayrıntılar ve yeni transfer

2025/2026 sezonunda gerçekleştirilen bonservis transferi anlaşmasına göre Juventus'un futbolcu için RB Leipzig'e 40,6 milyon avro ödemesi kararlaştırılmıştı. Bu tutarın dört mali yıl boyunca taksitler hâlinde ödenmesi planlanıyordu. Ayrıca anlaşma kapsamında 1,7 milyon avro tutarında ek masraflar da hesaba katılmıştı. Ancak kısa süre sonra futbolcunun kariyerinde yeni ve keskin bir dönemeç yaşandı ve oyuncu Fransa'nın yolunu tuttu.

Şu anda Lyon forması giyen forvet, takımın hücum hattındaki önemli oyunculardan biri hâline geldi. Şampiyonlar Ligi elemelerindeki ilk golü, yeni takımına hızla uyum sağladığını gösteriyor. Fransa kulübünün taraftarları ve teknik heyeti, deneyimli forvetin sezon boyunca sergileyeceği performanstan büyük beklentiler taşıyor.