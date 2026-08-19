Google eylül ayında yeni tür Android dizüstü bilgisayarları tanıtacak

·0·Teknoloji
Google eylül ayında yeni tür Android dizüstü bilgisayarları tanıtacak

Google, bu yıl 15 Eylül’de geniş kapsamlı bir tanıtım etkinliği düzenlemeyi planlıyor. Etkinliğin odağında Googlebook adı verilen yeni nesil dizüstü bilgisayarlar yer alacak. ixbt.com’un aktardığına göre bu cihazlar resmen bu yılın mayıs ayında duyurulmuş olsa da piyasaya çıkış tarihleri ve teknik özellikleri şimdiye kadar gizli tutuldu. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yaklaşan tanıtım kapsamında arama devinin hem cihazların kendisi hem de üretim sürecine katkı sağlayan ortaklar hakkında ayrıntılı bilgi vermesi bekleniyor. Ayrıca dizüstü bilgisayarları çalıştıracak özel işletim sisteminin özellikleri de açıklanacak. Uzmanlar bu tanıtıma büyük ilgi gösteriyor; çünkü Google bu alanda köklü ve yeni yaklaşımlar uyguladı.

Android ve yapay zekânın birleşimi

Yeni sınıf dizüstü bilgisayarların temel özelliği, yazılımlarının Gemini Intelligence yapay zekâ sistemiyle derin entegrasyona sahip Android platformunu temel alması. Şirket yalnızca mobil işletim sisteminin olanaklarını bilgisayarlara uyarlamakla kalmadı, aynı zamanda imleç kontrolü mantığını da sıfırdan yeniden tasarladı.

Dağıtılan resmi davetiyelere göre etkinliğe çağrılan medya temsilcileri, yeni cihazları yalnızca fotoğraflayıp videoya almakla kalmayacak, aynı zamanda onları bizzat test edebilecek. Bu da tanıtılacak ürünlerin kullanıma hazır olduğunu gösteriyor.

Acer, Asus ve diğer devlerin katılımı

Googlebook projesine dünyanın önde gelen bilgisayar üreticileri katılıyor. Özellikle tanıtımda kendi cihazlarını sergilemesi beklenen şirketler arasında şunlar yer alıyor:

  • Acer
  • Asus
  • Dell
  • HP
  • Lenovo
Bu markaların kendine özgü tasarım ve özelliklere sahip modeller sunması bekleniyor.

Uzmanlara göre bu yeni dizüstü bilgisayar kategorisi Chromebook cihazlarının yerini almayacak ve onların doğrudan rakibi olmayacak. Aksine Googlebook modelleri daha yüksek bir fiyat segmentini hedefliyor ve farklı bir kullanıcı kitlesine yönelik olarak piyasaya sürülecek. 15 Eylül’deki etkinliğin merak edilen tüm soruları yanıtlaması bekleniyor.

GoogleAndroidGooglebookGeminiDizüstü Bilgisayarlar
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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