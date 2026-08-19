Guglielmo Vicario Juventus'a transfer olduğu için mutluluğunu dile getirdi

Goal.com'un haberine göre, Tottenham'dan kiralanan kaleci Guglielmo Vicario, Juventus formasıyla ilk röportajını verdi ve bu transferin çocukluk hayali olduğunu vurguladı. 1996 doğumlu file bekçisi, satın alma opsiyonuyla Torino ekibine katıldı ve kulübün resmi kanallarında ilk izlenimlerini paylaştı. Bu transfer, futbolcunun kariyerindeki en önemli dönüm noktalarından biri olurken hedeflerinin zirvesini temsil ediyor. Goal.com haber veriyor.

Vicario, ilk açıklamasında bu duygunun tarifsiz derecede büyük olduğunu gizlemedi; çocukluğundan beri tam da bu anın hayalini kurduğunu ve bunu umut ettiğini söyledi. Her zaman böyle bir sonuca ulaşmanın mümkün olmadığını çok iyi bilen futbolcu, burada bulunmanın hem ailesi hem de kendisi için büyük bir gurur olduğunu belirtti. Juventus'un formasını giymenin, insan hayatında hedefler açısından ulaşılabilecek en yüce amaç olduğunu özellikle vurguladı.

Mevcut deneyim ve gelecekteki görevler

İtalya'da Fontanafredda, Venezia, Perugia, Cagliari ve Empoli gibi takımlarda forma giyen Vicario, Serie A'nın yanı sıra farklı liglerde de kendini deneme fırsatı buldu. Ona göre başka bir ligde edinilen deneyim, insanı yalnızca bir sporcu olarak değil, birey olarak da zenginleştiriyor. Kaleci, Torino ekibine yeterli deneyime ve doğru yaşa sahip olarak katıldığını, sahadaki becerilerini ve insani niteliklerini takımın hizmetine sunmaya hazır olduğunu ifade etti.

Kaleci, çocukluk kahramanı ve ilham kaynağı hakkında konuşurken efsane file bekçisini büyük bir saygıyla andı. Juventus taraftarı olarak büyüyen Vicario için Gigi Buffon'un elde ettiği başarılar, kurtarışlar ve unutulmaz anlar şüphesiz en büyük örneği oluşturuyor. Günümüzde aynı izleri takip etmek ve kulüp tarihine layıkıyla sahip çıkmak, onun temel görevine dönüşmüş durumda.

Vicario, takıma katılmasındaki temel amacın yardım etmek, iş birliği yapmak ve Juventus'u daha başarılı ve güvenilir bir takım hâline getirmek olduğunu ekledi. Kulüp tarihinin yüklediği büyük sorumluluğu memnuniyetle üstlenen kaleci, sahada gerçek kimliğini ve nasıl bir file bekçisi olduğunu göstermeye büyük istek duyduğunu ortaya koydu.