Wayne Rooney'den Thomas Tuchel'e uyarı: Harry Kane hatası tekrarlanmasın

İngiltere milli takımının efsanevi forveti Wayne Rooney, yeni teknik direktör Thomas Tuchel'e takım kaptanı Harry Kane hakkında önemli bir tavsiyede bulundu. Rooney, eski teknik direktör Gareth Southgate'in yaptığı hatalardan ders çıkarılması ve gol kralının fiziksel durumunun korunması gerektiğini vurguluyor. Goal.com, BBC Sport kaynaklarına dayanarak bu bilgiyi paylaştı. Goal.com haberi veriyor.

Panama milli takımına karşı oynanan ve 2-0'lık galibiyetle sonuçlanan maçta Harry Kane bir kez daha skor tabelasına adını yazdırdı. Böylece milli takımdaki gol sayısı 82'ye yükseldi. Ancak maçın gidişatı ve forvetin sahada ne kadar süre kaldığı, uzmanlar arasında hararetli tartışmalara neden oluyor. Rooney'e göre, galibiyetin kesinleştiği maçlarda Kane'in daha erken oyundan alınması, turnuvanın sonuna kadar gücünü korumasına yardımcı olacaktır.

Yorgunluk faktörü ve Southgate hatası

Manchester United efsanesi, Harry Kane'in geçmişteki büyük turnuvaların sonuna doğru fiziksel olarak tükendiğini hatırlattı. "Önceki turnuvalarda Kane'in finallere yakın yorulduğunu gördük. Panama maçında 84. dakikada oyundan alındı; bence skor 2-0 olup maç koptuktan sonra hemen çıkarılmalıydı. Geriye 20 dakika kalsa bile, futbolcunun en çok enerji harcadığı ve sakatlık riskinin arttığı anlar bunlardır", diyor Rooney.

Rooney, Gareth Southgate döneminde Kane'in neredeyse her zaman maç sonuna kadar sahada tutulduğunu belirtti. Bunun da play-off'ların belirleyici anlarında forvetin verimliliğinin düşmesine yol açtığını savundu. Thomas Tuchel'in ise böyle bir taktik hatadan kaçınması ve takım menfaatini kişisel rekorların önünde tutması gerektiğini ekledi.

Altın Ayakkabı yarışı ve takım hedefi

Günümüzde dünya futbolunda Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo gibi yıldızlar "Altın Ayakkabı" için mücadele ediyor. Rooney, Kane'in de bu yarışta olduğunu anlasa da, asıl odağın ülke başarısına verilmesi gerektiğini hatırlattı. Ona göre, kişisel ödüller için futbolcuyu sahada gereğinden fazla tutmak, Dünya Kupası gibi önemli turnuvalarda ağır bedellere mal olabilir.

Thomas Tuchel ise Panama maçının ardından takımının sabırlı oyununu övdü. Alman teknik adam, rakibin sıkı savunma yaptığını ve neredeyse hiç boş alan bırakmadığını belirtti. "Gerekeni yaptık. Fiziksel olarak güçlü bir rakibe karşı zor bir maçtı ancak agresifliğimizi koruduk ve hak ettiğimiz galibiyeti aldık", diye ekledi Tuchel.

İngiltere milli takımı taraftarları ve uzmanlar, artık Tuchel'in gelecek maçlardaki rotasyonlarını dikkatle takip edecek. Harry Kane'in form durumu ve fiziksel kondisyonu, "Three Lions"un gelecek turnuvalardaki başarılarında şüphesiz belirleyici faktör olmaya devam edecek.