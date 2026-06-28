Liverpool efsanesi Mohamed Salah'ın yerine sürpriz bir aday önerdi

·7·Spor
Liverpool efsanesi Mohamed Salah'ın yerine sürpriz bir aday önerdi

İngiliz kulübü Liverpool yönetimi, takımın yıldızı Mohamed Salah'ın yerini doldurabilecek uygun bir aday arayışını sürdürüyor. Merseyside ekibinin efsanesi Robbie Fowler, bu boş pozisyon için beklenmedik ancak ilgi çekici bir seçenek sundu. Eski golcüye göre, şu anda Milan formasıyla parlayan ABD milli takımı kaptanı Christian Pulisic, Liverpool için biçilmiş kaftan olabilir. Bu haberi Goal.com aktarıyor. Goal.com'un haberine göre, Robbie Fowler sosyal medya hesabında Pulisic'in oyun tarzı ve tecrübesinin, ona Mohamed Salah'ın izlediği yolu tekrarlama imkanı tanıdığını belirtti. Fowler, Amerikalı futbolcunun Premier League'i iyi tanıdığını, kariyerinin zirvesinde olduğunu ve oyun tarzının taraftarlara keyif verdiğini yazdı.

Salah'ın yerini kim alacak?

Liverpool şu anda RB Leipzig forveti Lois Openda için 86 milyon sterlinlik bir teklif hazırlamış olsa da, görüşmeler beklendiği kadar hızlı ilerlemiyor. Bu nedenle kulüp scoutları alternatif seçenekleri değerlendirmek zorunda. Christian Pulisic ise Serie A'da kariyerini yeniden canlandırmayı başardı ve San Siro'da gerçek bir lidere dönüştü.

Bilgi olarak, Pulisic Milan formasıyla 134 maçta sahaya çıkarak 42 gol ve 27 asist kaydetti. Bu istatistikler, Chelsea'deki şanssız ve sakatlıklarla dolu sezonlarından tamamen farklı. Milan'da sadece fiziksel formunu geri kazanmakla kalmadı, aynı zamanda sahanın her iki kanadında da tehlikeli bir hücum oyuncusu olduğunu kanıtladı.

Pulisic'e sadece Liverpool'un değil, Manchester United'ın da ilgi gösterdiğine dair haberler var. Eski savunma oyuncusu Paul Parker'a göre, Amerikalı yıldızın Old Trafford'a transferi kariyerindeki en büyük adım olabilir. Ancak uzmanlar, oyuncunun tarzının her takıma uymayabileceği konusunda uyarıyor.

Özellikle ABD milli takımının eski oyuncusu Tab Ramos, Pulisic'in sadece hücum odaklı ve topa sahip olmaya dayalı takımlarda etkili olabileceğini vurguladı. Ramos'a göre, alt sıralardaki veya sadece kontra atağa dayalı takımlar Pulisic'in yeteneklerini köreltebilir. Liverpool'un hücum futbolu ise bu bağlamda ideal bir seçenek gibi görünüyor.

Şimdilik Liverpool yönetimi Pulisic transferi için resmi bir teklifte bulunmadı. Ancak Mohamed Salah'ın sözleşmesinin sona ermesi ve Suudi Arabistan kulüplerine transfer olma ihtimalinin yüksek olması, Merseyside ekibini daha hızlı karar almaya zorluyor. Christian Pulisic ise transfer piyasasında nispeten uygun maliyetli ve kendini kanıtlamış bir seçenek olarak kalmaya devam ediyor.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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