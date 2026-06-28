2026 Dünya Kupası. Eldor Shomurodov: «Temel fakt psikolojiydi»

Özbekistan milli takımının Dünya Kupası'ndaki tarihi çıkışı sadece ülkemizde değil, yurt dışında da büyük bir ilgiyle takip edildi. Özellikle Rusya'nın saygın “Sport-Express” yayını, turnuvadaki katılımını tamamlayan milli takım kaptanımız Eldor Shomurodov ile özel bir röportaj gerçekleştirdi.

Söz konusu röportajın metin halini aşağıda dikkatinize sunuyoruz.

«Skorda öndeyken hatalar başlıyor»

— Fabio Cannavaro, takımın tecrübe eksikliği olduğunu, özellikle ikinci yarıda planlanmamış şekilde uzun toplara yöneldiğinizi söyledi. Gerçekten öyle miydi?

— Evet, kesinlikle. Burada temel faktör psikolojiydi. Skorda öndeyken, her durumda gol yememek ve üstünlüğü korumak istersiniz. Bu yüzden hatalar başlıyor. Topu iyi kontrol edemedik ve bence rakip bizi bu yüzden cezalandırdı.

— Gol asisti pozisyonunda Abbosbek Fayzullayev topa dokundu mu?

— Kendisi dokunduğunu söyledi. Umarım asist ona yazılır.

«Dünya Kupası'nda attığınız golü hayatınız boyunca hatırlarsınız»

— Dünya Kupası'nda gol atmak sizin için ne kadar önemliydi?

— Elbette benim için önemli. Ne olursa olsun, Dünya Kupası'nda attığınız golü hayatınız boyunca hatırlarsınız. Eğer galip gelseydik daha da iyi olurdu.

— Portekiz maçı (0:5) sonrası herhangi biriyle forma değiştirdiniz mi?

— Hayır. O an kimseyle forma değiştirecek havada değildim.

Cannavaro'nun takıma kattıkları

— Cannavaro takıma neler katabildi?

— Çok fazla olumlu şey. Tek tek saymayacağım. Tüm fikirlerini tamamen özümsemek için yeterli vaktimiz olmadı. Ancak profesyonellik açısından futbolculara çok şey öğretti ve üst düzeyde oynamak için nasıl bir futbolcu olunması gerektiğini gösterdi.

— Rusya'daki kariyerinize katkıda bulunan insanlara bir şey söylemek ister misiniz?

— Bizi destekleyen, taraftarlığını yapan herkese çok teşekkür ederim. Herkese selamlarımı ve şükranlarımı sunuyorum.