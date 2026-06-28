Abbosbek Fayzullayev Dünya Kupası'nda iki kez tarihe geçti

·70·Spor
Abbosbek Fayzullayev Dünya Kupası'nda iki kez tarihe geçti

Özbekistan milli takımının ilk Dünya Kupası macerası sonuçlar açısından şanslı geçmedi. Ancak bu tarihi turnuvada, sadece takımın en parlak oyuncusu olmakla kalmayıp, dünya futbol tarihine de adını yazdıran bir futbolcu çıktı.

Söz konusu kişi 22 yaşındaki Abbosbek Fayzullayev. Özbekistan'ın Dünya Kupası'nda attığı her iki golde de doğrudan rol alarak milli takımın en etkili oyuncusu oldu.

Özbekistan'ın Dünya Kupası'ndaki ilk golü

Fayzullayev, Kolombiya ile oynanan maçta ünlü "Azteca" stadyumunda rakip ağları sarstı.

Bu gol, Özbekistan milli takımının Dünya Kupası tarihindeki ilk golü olarak kayıtlara geçti.

Abbosbek Fayzullayev, Dünya Kupası'nda gol atan ilk Özbek futbolcu oldu.

Bu gol sadece ulusal futbolumuz için değil, Dünya Kupası istatistikleri için de özel bir önem taşıyor.

167 santimetre boyla kırılan sıra dışı rekor

Fayzullayev, Kolombiya kalesine golü kafa vuruşuyla gönderdi. Böylece 21. yüzyıldaki Dünya Kupaları'nda kafa golü atan en kısa boylu futbolcu olarak rekor kırdı.

Abbosbek'in boyu 167 santimetredir.

Bu durum, onun sahadaki doğru konumlanmasını, durumu önceden sezmesini ve rakiplerine karşı üstünlük kurma yeteneğini bir kez daha kanıtladı.

Shomurodov'un süper golünde de onun payı var

Grup aşamasının üçüncü haftasında Özbekistan, Kongo DR ile karşı karşıya geldi.

Bu mücadelede Eldor Shomurodov şık bir gol attı. Gollü atağı ise Abbosbek Fayzullayev'in harika asisti başlattı.

Böylece Fayzullayev:

  • Kolombiya'ya karşı tarihi bir gol attı;

  • Kongo DR'ye karşı bir asist yaptı;

  • Özbekistan'ın Dünya Kupası'nda kaydettiği her iki golde de yer aldı.

Milli takımın en etkili oyuncusu

Özbekistan'ın genel sonuçları olumlu olmasa da, Abbosbek yeteneklerini üst düzeyde sergiledi.

Hızı, tekniği, oyun görüşü ve kritik anlardaki hareketleri taraftarların ve uzmanların dikkatini çekti.

Bu nedenle Fayzullayev, Özbekistan'ın 2026 Dünya Kupası'ndaki en etkili oyuncusu olarak kabul edildi.

Abbosbek'in milli takımdaki karnesi

22 yaşındaki futbolcu şimdiye kadar Özbekistan milli takımı formasıyla:

Kriter

Sonuç

Maçlar

35

Goller

9

2026 Dünya Kupası golleri

1

2026 Dünya Kupası asistleri

1

Abbosbek Fayzullayev ilk Dünya Kupası'nda iki tarihi başarıya imza attı. Artık turnuvadaki etkileyici performansı, Avrupa kulüplerinin ilgisini daha da artırabilir.

Sizce Abbosbek Fayzullayev 2026 Dünya Kupası'nda Özbekistan'ın en iyi futbolcusu oldu mu? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi futbolseverlere gönderin.

Abbosbek FayzullayevÖzbekistanKolombiyaShomurodov
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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