Rusya Premier Ligi ekibi Rostov kulübü, ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nda başarılı bir gol atan Özbekistan Milli Takımı forveti Eldor Shomurodov'u resmen kutladı.

30 yaşındaki deneyimli forvet, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynanan grup aşamasının 3. maçında (1:3), takımının turnuvadaki son golüne imza atmıştı.

Eski kulüpten samimi tebrik

Rostov kulübü basın servisi, eski futbolcusunu unutmayarak sosyal medyada şu samimi mesajı paylaştı:

«Dostumuz ve Rostov'un eski forveti Eldor Shomurodov'u Dünya Kupası'nda attığı gol nedeniyle tebrik ederiz!»

Rostov'dan Avrupa devlerine uzanan yol

Eldor Shomurodov'un profesyonel futbol kariyeri ve Avrupa'daki başarıları doğrudan bu kulüple bağlantılıdır:

2017–2020 yılları: Rostov formasıyla parlayarak Rusya şampiyonasının en tehlikeli forvetlerinden biri haline geldi.

İtalya Serie A: Rusya'daki etkileyici performansının ardından İtalya'ya transfer olan oyuncu; Genoa, Spezia, Cagliari ve ünlü Roma kulüplerini temsil etti.

Türkiye'de yeni zaferler ve transfer söylentileri

Şu anda yetenekli golcümüz Türkiye'nin Istanbul Başakşehir kulübü oyuncusudur. Geçtiğimiz sezon Türkiye Süper Ligi'nin en iyi golcülerinden biri olan Shomurodov, yeniden dikkatleri üzerine çekti.

Hali hazırda Türkiye'nin birçok büyük kulübü, Özbek forveti kadrosuna katmak için aktif transfer görüşmeleri yürütüyor. Dünya Kupası'ndaki golün, onun uluslararası piyasadaki değerini daha da artırması bekleniyor.