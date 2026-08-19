Javier Mendez, Makhachev ile Nurmagomedov arasındaki farkları açıkladı...

·1·Spor
Javier Mendez, Makhachev ile Nurmagomedov arasındaki farkları açıkladı...

UFC tarihinin en güçlü iki dövüşçüsü — Khabib Nurmagomedov ve Islam Makhachevarasındaki karşılaştırma, MMA dünyasının gündemindeki yerini koruyor. Her iki yıldızın da başantrenörlüğünü yapan Javier Mendez, hayranları sarsan bir açıklama yaparak Islam'ın hocasını çoktan geride bıraktığını kabul etti. Ünlü Amerikalı uzmanı bu sonuca götüren asıl neden neydi?

“Kabul etmek zorundayım”: Antrenörden olay yaratan itiraf

Red Corner MMA yayınına verdiği röportajda Javier Mendez, Khabib'e karşı özel bir sevgisi olsa da rakamlara ve gerçeklere gözlerini kapatamayacağını açıkça söyledi:

“Khabib'e karşı tarafsız değilim, ancak Islam'ın başarılarını kabul etmek zorundayım. Hafif sıklette kemerini dört kez savundu, şimdi iki sıklette şampiyon ve yarı orta sıklet kemerini de kazandı; ayrıca Khabib'den daha fazla maça çıktı. Bunu söylemek hoşuma gitmese de onun Khabib'i geride bıraktığını kabul etmek zorundayım.” dedi Javier Mendez.

Islam Makhachev ve Khabib Nurmagomedov: Temel karşılaştırma

Gösterge / Özellik

Islam Makhachev

Khabib Nurmagomedov

Unvanlar ve kemerler

İki sıklette şampiyon (hafif ve yarı orta sıklet)

Hafif sıklet şampiyonu (3 kez savundu)

Hafif sıklet kemer savunmaları

4 başarılı savunma

3 başarılı savunma

Dövüş stili

Çok yönlü: high kick, judo, süpürme ve diz darbeleri

“Yılan” gibi durmaksızın güreş ve fiziksel baskı

Kafesteki deneyim

Daha fazla maç ve daha zengin bir teknik repertuvar

Yenilgisiz rekor (29-0) ve yerde üstünlük

“Yılan gibi boğmak ve zengin repertuvar”: Stillerin çatışması

İki Dağıstanlı efsanenin kafesteki taktiklerini ve yeteneklerini analiz eden Mendez, Islam'ın teknik kapasitesinin çok daha geniş olduğunu vurguladı:

“Islam her şeyi yapabilir — low kick'ler, judo teknikleri, çelmeler ve ölümcül high kick'leri ustalıkla kullanır. Tüm becerilerini bir araya getirebilir. Khabib ise rakiplerini tıpkı bir yılan gibi durmaksızın baskı altında tutarak, yıpratıp tüketerek kırardı.” dedi Javier Mendez.

İki sıklet kemerini kazanarak tarihî rekorları yenileyen Makhachev'in UFC tarihinin en büyük dövüşçüsü (GOAT) olma iddiası, artık antrenörü tarafından da resmen destekleniyor.

Sizce Islam Makhachev gerçekten Khabib Nurmagomedov'dan daha üstün bir dövüşçü mü, yoksa Khabib'in kusursuz 29-0 rekoruna kimse ulaşamaz mı?

Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve MMA hayranı olan tüm arkadaşlarınızla bu tartışmalı açıklamayı hemen paylaşın!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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