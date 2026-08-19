Prenses Diana hakkında yeni kitapta kardeşi beklenmedik gerçeği açıkladı

Büyük Britanya’nın merhum prensesi Diana Spencer’ın kardeşi Charles Spencer, kız kardeşinin hayatı, Prens Charles ile evliliği ve Paris’teki trajik kazasının ardından yaşananlar hakkında bir kitap yazdı. Eserinde, yıllar boyunca kamuoyu tarafından «gerçek» olarak kabul edilen bazı bilgilere kendi bakış açısıyla yanıt veriyor. Reuters bu haberi duyurdu.

Spencer’ın açıklamasına göre, Diana’nın ölümünün üzerinden 30 yıl geçmesi yaklaşırken kız kardeşi hakkında röportaj yapması için yeniden çok sayıda teklif almaya başladı.

Ancak bu talepler, başkalarının görüşlerini tekrar tekrar okumak yerine kendi anılarını ve düşüncelerini bir kez ve eksiksiz biçimde yazılı olarak bırakması gerektiğine karar vermesine yol açtı.

«Bu, başkalarının görüşlerini yeniden okumanın verdiği rahatsızlık yerine kendi düşüncelerimi ve anılarımı bir kez ve tamamen yazılı olarak bırakmam gerektiğine beni ikna etti. Çünkü bunların çoğu, zaman içinde gerçek olarak kabul edilen yalanlara dayanıyordu», dedi Spencer.

Spencer, eserin temel amacının Diana hakkındaki olayları kardeşinin bakış açısından anlatmak ve yıllar içinde şekillenen çeşitli görüşlere kendi tutumunu ortaya koymak olduğunu belirtti.

Charles Spencer’ın «Swan Song: Diana, My Sister» («Kuğu Şarkısı: Diana, Kız Kardeşim») adlı kitabı bu yıl 22 Eylül’de Birleşik Krallık’ta yayımlanacak. Eserin 12 dile çevrilmesi planlanıyor.

Bilgi için, Diana Spencer 1 Temmuz 1961’de İngiltere’nin Norfolk kontluğundaki Sandringham Kraliyet Malikânesi’nde yer alan Park House konutunda doğdu.

1981’de o dönemin Galler Prensi, günümüzdeki Kral III. Charles ile evlendi. Evliliğinin ardından Diana dünya çapında tanınan bir kişiye dönüştü ve en çok fotoğraflanan kadınlardan biri oldu.

Ancak aile hayatları uzun sürmedi. Evlilikteki anlaşmazlıklar sonunda boşanmaya yol açtı ve çift 1996’da resmen boşandı.

Kısa süre sonra, Ağustos 1997’de Diana, 36 yaşındayken sevgilisi Dodi el-Fayed ile arabada seyahat ettiği sırada Paris’te kazaya uğradı. Prenses, trajik olay sonucunda hayatını kaybetti.

Diana’nın kardeşi Charles Spencer, kız kardeşinin cenaze töreninde yaptığı konuşmayla da kamuoyunun hafızasında yer etti. O ünlü konuşmasında kraliyet ailesini eleştirmişti.

Şimdi ise Spencer, yeni kitabı aracılığıyla Diana’nın hayatı ve ölümüyle bağlantılı olaylara bir kez daha değiniyor. Yazar, eserde yıllar boyunca farklı yorumlara konu olan olayları, kız kardeşinin kardeşi olarak gördüğü ve hatırladığı biçimde anlatmaya çalıştığını belirtiyor.