NASA, Falcon 9 roketinin çarptığı Ay kraterinin fotoğrafını yayımladı

·2·Teknoloji
NASA, Falcon 9 roketinin çarptığı Ay kraterinin fotoğrafını yayımladı

ABD uzay ajansı NASA, Ay yüzeyinde oluşan yeni kraterin ilk net fotoğraflarını paylaştı. Bu iz, SpaceX şirketine ait Falcon 9 roketinin üst kademe bölümünün Ay'a çarpması sonucu oluştu ve bu olay, uzay araştırmaları tarihindeki önemli bilimsel gözlemlerden biri hâline geldi. Ixbt.com bu konuda haber veriyor.

ixbt.com'un aktardığına göre bu çarpışma, bu yılın 5 Ağustos tarihinde gerçekleşti. Ağırlığı dört ton olan roketin üst kademesi Ay yüzeyine saatte yaklaşık 8700 kilometre hızla çarptı. Daha önce Güney Kore'nin Danuri Ay sondası, bu çarpışmadan önce ve sonra çekilen fotoğrafları göndermişti; ancak son görüntüler uzay araştırmalarının kapsamını daha da genişletti.

Ay kraterinin incelenmesi ve yeni görüntüler

NASA'nın Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) aracıyla elde edilen yeni fotoğraflar 11–12 Ağustos tarihlerinde kaydedildi. Bilimsel analiz için her görüntü iki kat büyütüldü ve yaklaşık 300 metre genişliğindeki Ay yüzeyinin küçük bir bölümü ayrıntılı biçimde incelendi.

Ajans yetkililerinin açıklamasına göre LRO uzay aracının gerekli bölgeyi görüntüleyebilmesi için bu bölgenin objektifinin görüş alanına girmesi altı gün boyunca beklendi. Farklı açılarda ve aydınlatma koşullarında çekilen görüntüler, bilim insanlarının kraterin özgün özelliklerini doğru biçimde değerlendirmesini sağladı.

Kraterin boyutları ve yapısı

Elde edilen verilere göre oluşan kraterin genişliği 18 metredir. Güneş ışığının oluşturduğu gölgeye göre belirlenen derinliği ise 3 metreyi geçmiyor. Bu da yapının beklenenden biraz daha yassı oluştuğunu gösteriyor.

Uzmanlar fotoğraflar üzerinde çalışırken kraterin çevresine yayılan çeşitli parlak çizgileri de tespit etti:

  • Daha koyu renkli çizgiler — uzun süre boyunca güneş rüzgârına, kozmik ışınlara ve mikrometeorit çarpmalarına maruz kalmış yüzey tozu ve kaya katmanları.
  • Açık renkli çizgiler — Ay yüzeyinin derin katmanlarından yukarı fırlayan tamamen yeni ve temiz malzeme kalıntıları.
Hatırlatmak gerekirse, SpaceX şirketinin Falcon 9 roketi bu yılın ocak ayında uzaya fırlatılmıştı. Roket, ABD'nin Blue Ghost 1 iniş modülünü ve Japonya'nın ispace şirketine ait Resilience aracını Ay'a uçuş yörüngesine başarıyla taşıdı.

Yük ayrıldıktan sonra roketin üst kademesinde Dünya'ya dönmek için yeterli yakıt kalmadı. Bunun sonucunda kendi başına hareket ederek Ay'a doğru yöneldi ve sonunda ağustos ayında Ay yüzeyine çarparak bu devasa izi bıraktı.

NASAFalcon 9SpaceXAyLRO
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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