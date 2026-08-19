Yan Diomande, Real Madrid'e 125 milyon avro karşılığında transfer oldu

·7·Spor
Yan Diomande, Real Madrid'e 125 milyon avro karşılığında transfer oldu

Madrid temsilcisi Real Madrid, transfer piyasasında bir sonraki sansasyonel transferini gerçekleştirdi. FourFourTwo'nun aktardığı bilgilere göre eflatun-beyazlılar, RB Leipzig'in 19 yaşındaki yetenekli kanat oyuncusu Yan Diomande'yi kadrosuna kattı. Transferin başlangıç bedeli bonuslar hariç 125 milyon avro olurken, sözleşme 2033 yazına kadar geçerli olacak. Bu konuda Goal.com'un haberine göre.

Fildişi Sahili millî takımına uzanan köklere sahip genç futbolcunun son iki yıldaki profesyonel gelişimi gerçek bir sansasyona dönüştü. Avrupa'nın birçok dev kulübünün ve MLS ekiplerinin ilgisini çeken oyuncu, Paris Saint-Germain ile Liverpool arasındaki yoğun rekabete rağmen sonunda Madrid'i seçti. Transfer bedeline ek olarak 15 milyon avro bonus da ödenecek.

ABD'deki zorlu başlangıç ve MLS'in ilgisizliği

Futbolcunun kariyerindeki ilk adımların kolay geçmediğini belirtmek gerekir. Henüz 15 yaşındayken tek başına ABD'ye giden Yan Diomande, Florida'daki DME Akademisi'ne kabul edildi. İngilizce bilmemesine rağmen kısa sürede uyum sağlayan oyuncu, yarı profesyonel AS Frenzy'yi 2023 UPSL şampiyonluğuna taşıdı.

Ancak o dönemde yerel Orlando City kulübünün antrenörleri ve scoutları genç yeteneğe ilgi göstermedi. Teknik direktör Todd Eason'ın sözlerine göre kendisi, gelecek vadeden oyuncu hakkında Orlando City temsilcilerine birkaç kez bilgi vererek onu B takımının antrenmanlarına davet etmelerini istedi. Fakat kulüp yetkilileri bu konuyu sürekli erteledi. Sonuç olarak ABD kulübü bu transfer fırsatını kaçırdı.

Avrupa'da parlak dönem ve Bundesliga başarısı

Öğrenci vizesinin süresi dolduktan sonra ABD'den memleketi Abidjan'a dönmek zorunda kalan futbolcunun önünde Avrupa'nın kapıları daha sonra açıldı. 2024'ün sonunda İspanyol kulübü Leganés onu kadrosuna kattı. Yan Diomande, bu takımda yalnızca 10 maç oynadıktan sonra Alman ekibi RB Leipzig tarafından 20 milyon avro karşılığında transfer edildi.

Bundesliga'da hemen kendini gösteren kanat oyuncusu, sezonun en iyi çaylağı (Rookie of the Season) ödülünü kazandı ve RB Leipzig'in ligde üçüncü sırayı elde etmesine büyük katkı sağladı. Ayrıca Fildişi Sahili millî takımıyla Afrika Uluslar Kupası'nda ve Dünya Kupası play-off'larında da başarılı bir performans sergiledi.

Real MadridYan DiomandeRB LeipzigTransferLa Liga
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

José Mourinho, Rodri transferi ve Real Madrid’in ilgisi hakkında konuştuJosé Mourinho, Rodri transferi ve Real Madrid’in ilgisi hakkında konuştuBugün, 12:57Real Madrid ve Rodri transferi: José Mourinho ne diyorReal Madrid ve Rodri transferi: José Mourinho ne diyorBugün, 12:38Juventus, Arthur Melo'nun sözleşmesini erken feshetmek istiyorJuventus, Arthur Melo'nun sözleşmesini erken feshetmek istiyorBugün, 12:33Javier Mendez, Makhachev ile Nurmagomedov arasındaki farkları açıkladı...Javier Mendez, Makhachev ile Nurmagomedov arasındaki farkları açıkladı...Bugün, 12:30Mourinho, Real Madrid'in transfer planına açıklık getirdiMourinho, Real Madrid'in transfer planına açıklık getirdiBugün, 12:21Manchester City 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için görüşmelere başladıManchester City 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için görüşmelere başladıBugün, 12:17
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Lamine Yamal finalin ardından Messi'nin kendisine söylediği sözleri açıkladı
Lamine Yamal finalin ardından Messi'nin kendisine söylediği sözleri açıkladı
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalayacağı tarihi belirledi
Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalayacağı tarihi belirledi
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
FIFA, Abdukodir Khusanov'un çarpıcı istatistiklerini açıkladı
FIFA, Abdukodir Khusanov'un çarpıcı istatistiklerini açıkladı