Yan Diomande, Real Madrid'e 125 milyon avro karşılığında transfer oldu

Madrid temsilcisi Real Madrid, transfer piyasasında bir sonraki sansasyonel transferini gerçekleştirdi. FourFourTwo'nun aktardığı bilgilere göre eflatun-beyazlılar, RB Leipzig'in 19 yaşındaki yetenekli kanat oyuncusu Yan Diomande'yi kadrosuna kattı. Transferin başlangıç bedeli bonuslar hariç 125 milyon avro olurken, sözleşme 2033 yazına kadar geçerli olacak. Bu konuda Goal.com'un haberine göre.

Fildişi Sahili millî takımına uzanan köklere sahip genç futbolcunun son iki yıldaki profesyonel gelişimi gerçek bir sansasyona dönüştü. Avrupa'nın birçok dev kulübünün ve MLS ekiplerinin ilgisini çeken oyuncu, Paris Saint-Germain ile Liverpool arasındaki yoğun rekabete rağmen sonunda Madrid'i seçti. Transfer bedeline ek olarak 15 milyon avro bonus da ödenecek.

ABD'deki zorlu başlangıç ve MLS'in ilgisizliği

Futbolcunun kariyerindeki ilk adımların kolay geçmediğini belirtmek gerekir. Henüz 15 yaşındayken tek başına ABD'ye giden Yan Diomande, Florida'daki DME Akademisi'ne kabul edildi. İngilizce bilmemesine rağmen kısa sürede uyum sağlayan oyuncu, yarı profesyonel AS Frenzy'yi 2023 UPSL şampiyonluğuna taşıdı.

Ancak o dönemde yerel Orlando City kulübünün antrenörleri ve scoutları genç yeteneğe ilgi göstermedi. Teknik direktör Todd Eason'ın sözlerine göre kendisi, gelecek vadeden oyuncu hakkında Orlando City temsilcilerine birkaç kez bilgi vererek onu B takımının antrenmanlarına davet etmelerini istedi. Fakat kulüp yetkilileri bu konuyu sürekli erteledi. Sonuç olarak ABD kulübü bu transfer fırsatını kaçırdı.

Avrupa'da parlak dönem ve Bundesliga başarısı

Öğrenci vizesinin süresi dolduktan sonra ABD'den memleketi Abidjan'a dönmek zorunda kalan futbolcunun önünde Avrupa'nın kapıları daha sonra açıldı. 2024'ün sonunda İspanyol kulübü Leganés onu kadrosuna kattı. Yan Diomande, bu takımda yalnızca 10 maç oynadıktan sonra Alman ekibi RB Leipzig tarafından 20 milyon avro karşılığında transfer edildi.

Bundesliga'da hemen kendini gösteren kanat oyuncusu, sezonun en iyi çaylağı (Rookie of the Season) ödülünü kazandı ve RB Leipzig'in ligde üçüncü sırayı elde etmesine büyük katkı sağladı. Ayrıca Fildişi Sahili millî takımıyla Afrika Uluslar Kupası'nda ve Dünya Kupası play-off'larında da başarılı bir performans sergiledi.