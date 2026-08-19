José Mourinho, Rodri transferi ve Real Madrid’in ilgisi hakkında konuştu

Real Madrid’in teknik direktörü José Mourinho, orta saha oyuncusu Rodri’nin durumuyla ve Katalan ekibine transfer olabileceğine dair haberlerle ilgili görüşlerini paylaştı. Portekizli teknik adam, El Chiringuito’ya verdiği röportajda başkent kulübünün dünya şampiyonunu kadrosuna katmak için ciddi girişimlerde bulunduğunu, ancak futbolcunun tereddütlerinin kulübün tutumunu etkilediğini belirtti. Goal.com haber veriyor.

Toni Kroos ve Luka Modrić döneminin sona ermesinin ardından birçok uzman, Rodri’yi Real Madrid’in orta sahasında oyunun temposunu kontrol edecek ideal aday olarak görüyordu. Ancak futbolcunun Manchester City’den Barcelona’ya yönelmesi Madrid taraftarları için beklenmedik bir gelişme oldu. Buna rağmen José Mourinho, bu durumun yenilgi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

Transferdeki tereddütler ve teknik direktörün tutumu

Mourinho’nun sözlerine göre, orta saha oyuncusuyla şahsen iki kez görüştü ve Real Madrid futbolcuya oldukça cazip bir mali ve sportif sözleşme teklif etti.– diye itiraf etti teknik direktör röportajda.

Deneyimli teknik adam, Madrid kulübünün seviyesinin son derece yüksek olduğunu ve bu nedenle takıma katılıp katılmama konusunda tereddüt edecek futbolculara ihtiyaç duyulmadığını açıkça ifade etti. Kraliyet kulübünden teklif alan bir futbolcunun tepkisinin hemen “Ne zaman gelmem gerekiyor?” şeklinde olması gerektiğini vurguladı.

Kadrodaki oyunculara tam güven

Goal.com’un haberine göre José Mourinho, buna rağmen İspanyol futbolcu hakkında olumlu konuştu ve Rodri’nin kulübe karşı saygılı bir tutum sergilediğini kabul etti. “O olağanüstü bir futbolcu ve bize karşı son derece saygılı davrandı. Ona yalnızca en iyi dileklerimi iletiyorum” – diyen teknik direktör, rakip takımın temsilcisine esprili bir şekilde başarılar diledi.

Kadrodaki mevcut futbolcuların potansiyeline de değinen Mourinho, takımda merkez orta saha oyuncusu eksikliği bulunduğu yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti. Elindeki yeteneklere ve takımın gelişim sürecine tam anlamıyla güvendiğini belirtti.

Transfer penceresi henüz açık olmasına rağmen teknik direktöre göre mevcut kadro, tüm ihtiyaçlarını eksiksiz şekilde karşılıyor. “Rodri’ye ihtiyacım yok. Yeterli sayıda futbolcumuz var. Transfer penceresinin açık olduğunu inkâr etmiyorum, ancak bu konu benim için kapanmıştır – evet, bitti. Bu kadroyu gerçekten çok seviyorum” diyerek sözlerini tamamladı José Mourinho.