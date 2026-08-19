Juventus, Arthur Melo'nun sözleşmesini erken feshetmek istiyor

·1·Spor
Juventus, Arthur Melo'nun sözleşmesini erken feshetmek istiyor

Torino ekibi Juventus, orta saha oyuncusu Arthur Melo ile mevcut sözleşmesini süresinden önce sona erdirmek için çalışıyor. Büyük umutlarla 2020'de kadroya katılan Brezilyalı futbolcunun İtalya'daki kariyeri beklendiği gibi ilerlemedi ve taraflar sözleşmeyi karşılıklı olarak feshederek tamamen yollarını ayırmayı tercih ediyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Sky Sport Italia'nın haberine göre kulüp yönetimi ile futbolcu arasındaki mevcut sözleşme, Haziran 2027'ye kadar geçerliydi. Ancak taraflar anlaşmayı daha erken sonlandırarak her iki taraf için de yeni fırsatların kapısını açmak üzere görüşmeler yürütüyor. Bu adım, Torino kulübünün teknik direktörün planlarında yer almayan ve yüksek maaş alan oyunculardan kurtulma politikasının bir parçası.

Arthur Melo'nun Torino ve Avrupa macerası

Hatırlanacağı üzere Arthur Melo'nun 2020'de Barcelona'dan Juventus'a transferi, Serie A tarihinin en ses getiren transferlerinden biri olmuştu. O dönemde bu anlaşma, finansal dengeyi korumak amacıyla gerçekleştirilmiş ve karşılığında Miralem Pjanić Katalan kulübünün yolunu tutmuştu. Ancak sahadaki performans, finansal açıdan büyük yankı uyandıran anlaşmayla örtüşmedi.

Futbolcu, İtalya'daki ilk sezonlarında fiziksel ve taktik açıdan ilk 11'de yer almakta zorlandı. İlk yılında ligde yalnızca 22, ikinci sezonunda ise 20 maçta forma giydi. Bunun sonucunda kariyeri, Avrupa ve Güney Amerika genelindeki kiralık transferlerle şekillendi.

Kiralık dönemlerdeki sınavlar

Juventus'taki yerini kaybeden orta saha oyuncusu, farklı takımlarda forma giymek zorunda kaldı. Liverpool, Fiorentina, Girona ve hatta ülkesi Brezilya'nın Grêmio takımında kiralık olarak oynadı.

Grêmio'daki son dönemi, futbolcunun maç ritmini yeniden kazanması açısından en başarılı aşama oldu. Ancak Brezilya kulübünün mali gücü Juventus'un talep ettiği bonservis bedelini karşılamaya yetmeyince Arthur yeniden Torino'ya dönmek zorunda kaldı ve A takımın dışında kaldı.

Goal.com'un aktardığına göre altı yıllık sözleşmenin sonuna yaklaşılırken hem Juventus hem de Arthur Melo için en uygun yolun iş birliğini erken sonlandırmak olduğu netleşti. Bu karar, futbolcuya kariyerine başka bir takımda sıfırdan başlama fırsatı sunuyor.

JuventusArthur MeloSerie ATransferFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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