Real Madrid ve Rodri transferi: José Mourinho ne diyor

İspanya futbolunun gündemindeki en önemli konulardan biri olan orta saha oyuncusu Rodri’nin Manchester City’den Barcelona’ya transferi büyük tartışma yarattı. Daha önce başkent kulübünün futbolcuyu kadrosuna katmak için ciddi girişimlerde bulunduğu, ancak oyuncunun sonunda Katalan ekibini seçtiği bildirilmişti. Bu durum Real Madrid için bir başarısızlık olarak yorumlanırken, takımın teknik direktörü José Mourinho El Chiringuito’ya verdiği röportajda konuya ilişkin görüşlerini açıkladı ve tüm iddialara açıklık getirdi. Bu haberi Goal.com bildiriyor .

Goal.com’un haberine göre deneyimli teknik adam, futbolcunun ret kararının ardından ortaya çıkan durumu dramatize etmemek gerektiğini söyledi. Mourinho, kraliyet kulübünün orta saha oyuncusuna uygun bir teklif sunduğunu ve kendisinin de futbolcuyla iki kez görüştüğünü belirtti. Ancak süreçte ortaya çıkan şüphelerin müzakerelerin sonucunu etkilediğini ifade etti.

Teknik direktörün ilkeli yaklaşımı

«Onunla iki kez konuştum ve Real Madrid kendisine çok iyi bir teklif sundu», diyen José Mourinho’ya göre Rodri tereddüt etti ve futbolcunun kararsızlığı teknik direktörün kendisinde de soru işaretleri oluşturdu. Bunun ardından başkent kulübünün bu transfer konusunda kısmen isteğini kaybetmiş olması mümkün.

Mourinho, futbolcunun kişisel özelliklerini takdir ettiğini ve Rodri’nin kulübe karşı büyük saygı gösterdiğini özellikle vurguladı. Ancak Real Madrid seviyesindeki bir takımın kendisi hakkında tereddüt yaşayan oyunculara ihtiyaç duymadığını kesin bir dille ifade etti. Mourinho’ya göre Real Madrid gibi bir kulüp bir futbolcuyla ilgileniyorsa, oyuncunun cevabı derhal ve tereddütsüz olmalı.

Kadrodaki oyunculara tam güven

Toni Kroos ve Luka Modrić döneminin sona ermesinin ardından birçok uzman, Rodri’yi Real Madrid orta sahasının temposunu kontrol edecek ideal aday olarak görüyordu. Ancak Mourinho, takımın bu mevkide sorun yaşadığını kesin bir dille reddetti. Portekizli teknik adam, mevcut oyuncuların potansiyeline ve gelişimlerine tamamen güvendiğini belirtti.

«Rodri’ye ihtiyacım yok», diyerek sözlerini netleştiren Mourinho, takımda yeterince oyuncu bulunduğunu söyledi. Transfer penceresi açık olduğu için başka transferlerin yapılmasını tamamen ihtimal dışı bırakmasa da mevcut kadrodan çok memnun olduğunu vurguladı. Böylece teknik direktör, yönetim ve takım karşısında mevcut kadroyla da yüksek sonuçlara ulaşabileceklerine olan güvenini dile getirdi.